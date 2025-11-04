衣服沾到油「先別用水洗」 她用1小物去漬 10秒就見效

衣服沾到油漬超惱人，有時丟到洗衣機清洗，痕跡也無法完全去除，國外一位在服裝業工作多年的女子給出妙招，只要用爽身粉撒在油漬處後輕搓，粉末消失後，油漬也去除了，快速又簡單，全程未使用一滴水。

一位在服裝業工作超過20年的女子馬卡諾在IG上發影片，表示過去在工廠工作時，因縫紉機需要潤滑油，所以衣服常常會不小心沾到油漬，當時工廠教了一招快速去漬方法，只要在油漬處撒上嬰兒爽身粉，輕輕搓揉直到粉末消失，油漬就會跟著不見。

廣告 廣告

沒有爽身粉 網推麵粉也行

從影片可見，馬卡諾在衣服油漬處撒上一些嬰兒爽身粉，並拿衣角輕搓，大約10秒左右的時間，油漬就消失不見，全程一滴水都沒有使用到。神招令不少網友大呼超讚，表示是絕妙的建議，也有人推薦「如果沒有嬰兒爽身粉，乾洗髮粉的效果也一樣好」、「用小蘇打或麵粉代替也有效」。

沾到油馬上用水錯了

除了使用爽身粉，油漬過於頑強或範圍過大，也有其他方法可以去除。《台塑生醫官方商城》網站指出，一開始先不要用水清洗，因為油水不相容，用水反而會讓油卡進纖維，正確做法如下：

1.先用紙巾、廚房紙或乾淨的布，輕輕吸附掉表面的油脂。

2.塗抹洗碗精，用手指或軟毛牙刷輕輕搓開，靜置10至15分鐘，分解油脂。

3.最後以溫水沖洗衣物上的油漬區域，若仍有殘留，可多重複幾次。

更多中時新聞網報導

江蕙春節返蛋開唱 「無,有」連飆5場

李竺芯金音獎摃龜失落 呂士軒玩斷金曲獎座

中山73藝術影院 11月親情放送