衣服沾到油「別用水洗」！內行人教1神招 輕搓10秒就白淨
生活中心／朱祖儀報導
日常生活中難免會遇到油漬噴到衣服的狀況，但丟進洗衣機也沒辦法完全洗掉，這時該怎麼辦呢？國外一名在服務業多年的女子馬卡諾（Christina Marcano）就說，其實衣服碰到油不能用水洗，應該要用爽身粉在油漬處搓揉，只要幾秒就可以輕鬆去除。
馬卡諾在IG上分享影片表示，在工廠上班的時候，因為縫紉機需要潤滑油，衣服上經常會沾到油漬，當時工廠就教學，只要利用嬰兒爽身粉，輕輕搓揉直到粉末消失，油漬也可以輕鬆去除。
隨後馬卡諾也親自示範，把嬰兒爽身粉倒在衣服油漬上，接著用衣角輕輕在油漬上搓一搓，沒想到10秒之後真的完全看不到油漬，全程不需要使用到一滴水。
眾多網友紛紛驚呼，「這也太強了吧」、「難怪我用水都洗不掉」，也有人推薦，「如果沒有嬰兒爽身粉，用乾洗髮粉也可以喔」、「用小蘇打粉或麵粉代替也有效。」
另外，清潔用品廠商「古寶無患子」分享清潔3步驟，表示衣服沾到油的時候，切記先不要碰水，直接將洗碗精擠在油漬上，用手指或牙刷輕搓，接著靜置10至15分鐘，讓洗碗精在油漬上溶解油脂，最後再用溫水洗精即可。
