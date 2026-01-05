衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「給1小物」污漬秒消失 前員工解答了

生活中心／彭淇昀報導

又發現隱藏服務！有網友分享，日前去鼎泰豐用餐，衣服不小心沾到醬油，服務生見狀後立刻提供「去漬的濕紙巾」給他，污漬瞬間消失，讓他驚訝忍不住好奇「哪裡買的呀？」貼文曝光至今已吸引超過104萬瀏覽、2.2萬讚。

有民眾日前到鼎泰豐用餐時，醬油不小心滴到衣服上，店員見狀便提供「去漬棉」，讓他相當驚訝。（圖／資料照）

原PO在Threads上發文分享，日前去鼎泰豐用餐時，衣服不小心沾到醬油，服務生見狀立刻提供一款像去漬的濕紙巾給他，擦了之後污漬竟然消失了，讓他驚呼「到底是什麼神奇小物好適合我這個嘴巴漏洞的人放包包，哪裡買呀？」

貼文曝光後，引發大票網友討論，「上次去家人沾到衣服也給了，特地拍了」、「不愧是台灣頂級餐飲」、「我也好需要」、「哪一種啊？我也需要這個酷酷的東西」。

此外，還意外釣出鼎泰豐前員工解答，證實店內確實會提供「去漬棉」，不過也提醒大家，若是單純詢問「有沒有濕紙巾」，服務生會回答沒有。他也教大家正確做法，應告知服務生「不小心弄髒衣服了」，服務生就會去準備去漬包，內容物包括乾淨未使用過的白毛巾、去漬棉，可以把乾淨毛巾墊在衣服下面，上面污漬的地方用去漬棉擦拭。

