衣服沾油不能水洗！ 成衣界專家曝「工廠級秘技」秒除油漬

專家建議可利用嬰兒爽身粉清除衣服上的油漬。（示意圖，photoAC）

吃東西不小心「中招」，衣服上留下油膩的痕跡，簡直是所有人的噩夢！ 相信很多人都有這樣的經驗，把沾了油的衣服丟進洗衣機，結果洗完後卻依然沒有清除油漬。根據專家分享超有效的去油秘技，簡單就能讓您的寶貝衣物輕鬆恢復乾淨清爽，告別難纏的油汙。

如何去除衣服上的油漬？

在成衣界打滾數十年的行家馬卡諾（Christina Marcano），在自己的社群媒體分享一個工廠裡流傳已久的「獨門絕活」，她在成衣廠工作20多年，經常遇到衣服沾到縫紉機潤滑油的窘境，她的祕密武器竟然是家家都有的嬰兒爽身粉，只要在油漬上頭撒上薄薄一層爽身粉，然後輕輕搓揉，直到粉末完全消失，油漬也會跟著煙消雲散，而且完全不需要用到水。

廣告 廣告

清潔用品大廠「古寶無患子」也分享去污的黃金準則，他們再三強調衣服一沾到油，千萬別急著用水洗，因為水跟油根本是「死對頭」不相容，水一上去，反而會讓油脂滲入，增加清理難度。正確處理方式應該是將少量洗碗精直接塗抹於油漬區域，利用指腹或牙刷仔細輕揉，確保油垢完全被洗碗精全面附著。

將洗碗精塗抹均勻後，接下來就是等待10到15分鐘，讓洗碗精有足夠的時間分解、乳化油汙。時間到了之後，再用溫水把清潔劑徹底沖洗乾淨。如果汙漬還是有點頑強，可以重複上述的步驟。這個方法不只對食物油有效，連口紅印都能輕鬆解決。

除了油漬，面對其他五花八門的汙垢，也有各自的專屬對策，像是面對難搞的咖啡、茶、果汁、紅酒或粉底液等，可以利用白醋來清潔刷除；而沾到醬油這類深色汙漬時，白糖就是你的好幫手，在醬油上畫圈搓揉就能去除；甚至連牛奶都能發揮奇效，它所含的乳蛋白可以與墨水、咖啡、茶漬等有機汙漬產生化學反應，幫助它們從衣服纖維中脫離。

更多鏡週刊報導

茶包、鋁箔紙用過別丟！ 網友公認去油、除臭利器政府也背書

不只除臭！咖啡渣多項驚人妙用曝光 變身廚房救星

未清洗蓮蓬頭恐比馬桶水更髒 6招有效清潔、日常維護