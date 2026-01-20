衣服洗完還臭？不是過碳酸鈉！達人曝1神物 終結汗臭霉味

明明衣服洗過了，甚至用了香味濃郁的洗衣精，為什麼穿上身一流汗，就飄散出像抹布般的霉臭味？科學家事達人傳授一招，不是過碳酸鈉，也不是小蘇打粉，只要用對方法，簡單3步驟，就能輕鬆揮別衣服上的汗臭味！

汗臭、酸臭、霉臭！造成異味4種常見細菌

擁有超過20年的家事科學經歷，結合醫學臨床知識，被稱為「家事王子」的網紅佐藤分享，衣服的臭味來自汗水中的皮脂、蛋白質等物質，與細菌作用後的產物。他點出4種會造成異味的關鍵細菌包括：

廣告 廣告

微球菌

藏身衣物的纖維裡，難以洗淨。它們會分解皮脂跟蛋白質，產生刺鼻的「氨臭味」，也是衣物飄出汗臭味的主要原因。

看更多：衣服洗完還是臭？3招還你清新潔淨！洗衣精多倒一點好？

棒狀桿菌

分解汗水當中的脂肪酸，造成腋下飄出「酸臭味」的主要原因之一。

葡萄球菌

會產生有機硫化物，聞起來就像是是蠟筆小新他爸的腳臭味。

莫拉氏菌

就是衣物發臭的大魔王！主要分解汗水當中的長鏈脂肪酸和蛋白質，有些濕毛巾或者是衣服沒曬乾，飄出的那種悶臭味，凶手就是它！

看更多：衣服洗完還是有汗臭味？內行改用1招臭味不見了 比過碳酸鈉還有效

衣物發臭大魔王是它！抗菌洗衣精也無效

佐藤表示，微球菌、棒狀桿菌和葡萄球菌通常用一般的抗菌洗衣精就可以去除，但莫拉氏菌非常頑強，不怕高溫也不怕鹼性物質，這意味著一般的洗衣模式，即使用了抗菌洗衣精也沒轍。

莫拉氏菌會分解汗水中的長鏈脂肪酸和蛋白質，產生類似濕抹布的「悶臭味」。這就是為什麼運動服、毛巾等衣物，即使洗完曬乾了，只要一接觸到體溫和汗水，臭味就立刻「復活」的主要原因。

「衣物消臭露」黃金比例、作法大公開

莫拉氏菌如此棘手，該如何對付？佐藤公開他個人多年研究的有效獨家清洗法，材料非常簡單，使用的洗潔成分不是過碳酸鈉，也不是小蘇打粉，而是檸檬酸。佐藤分享他特調的「衣物消臭露」黃金比例與衣物除臭步驟：

步驟1：製作消臭露

在臉盆中放入3公升冷水，再加入25公克檸檬酸，攪拌均勻讓檸檬酸完全溶解即可。

看更多：下雨天衣服晾不乾？日本專家分享曬衣祕技 快乾又不臭

步驟2：浸泡20分鐘

將有異味的衣服放入調製好的檸檬酸水中，完整浸泡20分鐘。佐藤表示，經過他反覆測試發現， 20分鐘才足以讓酸性物質分解異味，是讓臭味「投降」的黃金時間。

步驟3：清洗乾淨

浸泡完成後，將衣服稍微用清水搓揉、擰乾，把檸檬酸水洗掉。接著，就可以將這件衣服跟其他衣物一起丟進洗衣機，依照正常的洗衣流程清洗即可。

佐藤說，照著以上方法及步驟處理，就能徹底消除衣服上的惱人臭味！下次如果又遇到，衣橱裡心愛的運動服或衣服發臭，先別急著丟掉！試試這招簡單、有效又省錢的方法，或許可讓你的衣服重獲新生，散發乾淨清新的氣味。

看更多：汗漬、泛黃怎麼去除？達人推1清潔神物 帽子內緣恢復如新

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／家事達人我是佐藤SATO

更多健康2.0報導

走錯門真的會出事！他罹癌不信邪 照走大門竟沒命了

他家洗衣機突暴動移位擋住門口！為何洗衣機會移動？專家授2招解決

郵局線上轉存限縮！300萬大戶懶跑臨櫃 慘陷不計息年虧2.6萬



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章