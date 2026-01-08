衣服穿再多「沒包到這3部位」一樣超冷！醫曝保暖3大重點：比多穿1件有效

寒流一波波來襲，不少人把保暖重點放在「多穿幾件」，但即使外套、毛衣一層層加上身，仍覺得寒意不斷。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，冬天保暖並不是把身體包得厚重，而是要守住真正影響全身溫控的「關鍵部位」。

黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，臨床上常見的情況是，明明穿得很多，身體卻還是覺得冷，原因在於忽略了「頭、頸、腳」這三個散熱最快的地方。他強調，這三個部位是高密度血管與神經聚集處，只要一受寒，冷的訊號就會被放大，影響整體體溫判斷。

（圖片來源：Pexels）

黃軒說明，人體感覺冷熱，並非只靠皮膚，而是透過大腦、自律神經與血流回饋共同判斷。當頭部降溫時，因為血流量高、又接近腦部溫控中樞，大腦容易誤以為核心體溫正在下降，進而引發全身血管收縮、血壓上升，心臟也必須更用力運作。這也是為什麼冬天清晨，中風與心肌梗塞特別常見。

至於頸部，黃軒指出，這裡是自律神經的重要通道，包含頸動脈、迷走神經與交感神經叢。一旦頸部受寒，影響的不只是局部，而是整套自律神經平衡，可能出現心跳變快或不規則、血壓波動，以及頭暈、胸悶、心悸等狀況。

腳部則是最容易被忽略的「循環死角」。黃軒解釋，雙腳距離心臟最遠，本來就屬於血液回流較吃力的部位，一旦變冷，血管收縮會讓回流更差，體溫調節效率隨之下降，身體便會啟動「保命模式」，犧牲末梢循環以保住核心，結果反而讓全身更冷，血壓升高，心臟負擔加重。

那麼，為什麼帽子、圍巾與襪子，比多穿一件衣服更有效？黃軒表示，這三樣保暖工具的作用並非包住肌肉，而是穩定神經與血流，讓大腦能做出較穩定的溫控判斷。他也形容，「三暖王」是「用最小成本，換最大生理穩定」的做法。

（圖片來源：Pexels）

黃軒進一步提醒，寒冷刺激已被研究證實會顯著提高心血管事件風險，特別是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病以及高齡族群。對這些人來說，冷不只是感覺不舒服，而是會直接影響血壓、心跳、血管張力與血液黏稠度，因此做好保暖，等同於降低急性發作風險。

他也呼籲，冬天保暖不該只依賴厚重衣物，而是同時搭配帽子、圍巾與襪子，守住頭、頸、腳這三個關鍵部位，「你保的已經不只是溫度，而是心臟與大腦的安全」。

