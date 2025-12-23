衣服穿到破！男節儉拚出5000萬資產 退休竟做「這1事」自毀晚年人生

財經中心／王文承報導

一名一生奉行極端節儉，衣服總是穿到破爛才更換，平時幾乎不開冷氣，靠著數十年的省錢生活，加上父母留下的遺產，他終於累積了約5000萬日圓的資產，但親手摧毀了原本以為「安全無虞」的人生。（示意圖／PIXABAY）

許多人為了退休後能過上安穩的晚年生活，選擇半輩子省吃儉用，卻往往忽略，真正讓人陷入困境的，未必是錢不夠，而是突如其來的意外與內心的失衡。65歲的金本洋介（化名）就是其中一例。他一生奉行極端節儉，衣服總是穿到破爛才更換，平時幾乎不開冷氣，只有在「覺得生命可能受到威脅」時才勉強使用。靠著數十年的省錢生活，加上父母留下的遺產，他終於累積了約5000萬日圓（約新台幣1000萬元）的資產，原以為從此可以無憂無慮地安享晚年。然而，真正的困境，卻在退休後悄然出現。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，金本在日本一家中小企業工作超過40年，退休後獨自住在鄉下的一間小套房裡。回顧一生，他從小就是徹底的節儉主義者，「不想在沒用的東西上花一分錢」，對他而言，省錢不只是方法，而是一種生活信仰。

上班時，他每天帶著兩顆飯糰和一瓶水解決三餐；下班後，唯一的娛樂，就是獨自喝一杯低麥芽啤酒，看著銀行帳戶裡的存款數字慢慢增加。即使50多歲時，年收入僅約400萬日圓（約新台幣80萬元），他也從未感到焦慮，單身、不旅行、不應酬，始終認為「一個人生活就夠了」。

退休後，隨著父母遺產與退休金入帳，金本名下的資產不知不覺累積到約5000萬日圓。他一度安心地想著：「有了這麼多錢，這輩子應該不會再有什麼困難了。」

然而，真正讓他措手不及的，不是財務，而是時間。離開職場短短幾個月後，金本開始感受到前所未有的空虛。過去忙於工作時，根本沒有時間思考人生；但退休後，空白的日子一天天累積，他卻發現，自己「有錢，卻不知道該怎麼花」，更不知道每天該做什麼。無所事事的生活，反而讓他的焦慮與孤獨感不斷放大。

為了打發時間，金本開始頻繁使用社群媒體與匿名留言板。起初只是瀏覽，後來逐漸轉為發言，甚至透過攻擊與自己立場不同的人來發洩情緒。每一次尖銳的留言，都讓他產生短暫的優越感。

直到某天，他在地方論壇看到一篇討論自己曾任職公司的文章，憑著對內情的了解，他匿名發布了關於一名昔日同事的負面內容，甚至足以讓人辨識身分。貼文迅速引起關注，卻也讓事情急轉直下——不久後，他收到要求賠償50萬日圓（約新台幣10萬元）的誹謗法律通知。

金額本身並未動搖他的財務基礎，真正擊垮他的，是意識到自己在匿名狀態下傷害了他人，也親手摧毀了原本以為「安全無虞」的人生。

那天，他獨自坐在狹小的套房裡，久久無法動彈，內心反覆浮現同一個疑問：「我這一輩子拼命存錢，到底是為了什麼？」

專家指出，節儉本身並沒有錯，但人生並不是一場「誰留下最多資產就算贏」的競賽。真正重要的，不是存了多少錢，而是是否能運用金錢，打造一個讓自己感到滿足、有意義的生活。

也因此，近年越來越多人提到「人生規劃」的重要性——其核心並非單純的財務管理，而是提前思考「什麼樣的人生能讓自己感到幸福」，並為此設計生活，而不只是為了存錢而活。

