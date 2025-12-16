衣服貼1位置晾小心荷包失血！專家揭「高昂修繕費」

生活中心／杜子心報導



冷冷的冬天又濕又陰，衣服怎麼曬都乾不了，不少人就把衣服拿到室內客廳晾，不過專家提醒，室內晾衣其實暗藏風險，尤其是千萬別「貼著牆壁」晾乾，一不小心不只衣服乾更慢，還可能讓牆壁發霉、油漆剝落，等到發現時，修繕費用往往已經相當可觀。專營鞋類與服飾的線上零售商Brand House Direct共同創辦人史派克特（Leanna Spektor）就指出，許多人以為室內哪裡都能曬，實際上卻踩到居家保養的大地雷。





冬天室內晾衣「這位置」千萬別碰！專家警告：晾錯地方恐面臨高昂修繕費

史派克特建議如果在室內晾衣盡量不要貼近外牆晾曬。（圖／民視新聞）

根據《每日鏡報》的報導，史派克特提醒，最不該用來晾衣服的地方就是「外牆附近」，因為冬天外牆溫度本來就比室內隔間牆低，當潮濕衣物貼牆或太靠近外牆時，水氣容易在冷表面形成冷凝，不但讓牆面出現濕痕，還會成為黴菌快速滋生的溫床。更麻煩的是，這類問題常被晾衣架、家具或畫框遮住，等到移動家具才驚覺牆面早已斑駁發黑，等到發現時在進行修復，那修復成本將相當驚人。此外，專家表示把衣物直接放在暖氣機上也不建議，除了影響暖房效率，同樣也會提高牆面受潮與發霉的風險。

專家建議在室內曬衣可以同時搭配除濕機加快乾燥速度。（示意圖／民視新聞資料照）

如果濕冷天氣真的只能室內晾衣，史派克特建議，應盡量選擇靠近室內隔間牆的位置，並與牆面保持距離，讓空氣能流通、加快乾燥速度，同時搭配除濕與通風。日本媒體《週刊女性PRIME》也指出，衣物若長時間未乾，細菌可能在短時間內暴增百倍，產生異味，甚至影響健康，洗完衣服後應立刻晾曬，避免悶在洗衣機或洗衣籃內，平時也要留意窗台、牆角是否出現積水或壁癌。

