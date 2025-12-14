衣服越厚越保暖？專家揭「穿衣次序」更重要 護好關鍵3點才能暖整天

隨著氣溫下降，不少人出門前第一個念頭就是「多穿一點」，但其實保暖並非衣服越厚、越寬鬆就越有效。（示意圖／翻攝自pexels）

隨著氣溫下降，不少人出門前第一個念頭就是「多穿一點」，但其實保暖並非衣服越厚、越寬鬆就越有效。日本媒體近日指出，真正能抵禦寒流的關鍵在於「疊穿技巧」與穿著順序，只要方法正確，即使穿得輕盈，也能牢牢鎖住體溫。

根據日媒《東洋經濟ONLINE》引述相關研究指出，冬天穿衣的核心概念是利用多層穿搭，在肌膚與衣物、以及衣物與衣物之間形成空氣層。這些空氣會被體溫加熱，成為天然的保溫屏障。實驗顯示，當衣物層數從兩層增加到三層時，衣服內部溫度可提升超過1℃，保暖效果明顯提升。

不過層數並非唯一重點，穿衣順序同樣影響體感溫度。最貼近肌膚的第一層，應選擇具彈性、吸汗且透氣的保暖內衣，協助身體產生並留住熱能；中間層則適合穿著不易散熱的上衣或襯衫，尺寸不宜過緊，保留適度空間有助血液循環；再外層可選擇能夠包覆大量空氣的針織或刷毛材質，最後加上一件布料密度高、具防風或防潑水效果的外套，便能靈活因應日夜溫差，維持舒適溫度。

專家也提醒，防寒時不能忽略身體的「關鍵三點」，也就是頸部、手腕與腳腕。這些部位皮膚較薄，且大血管集中，一旦受寒，熱量流失速度快。只要善用圍巾、手套、襪子或腿套加強保暖，就能促進全身血液循環，對經常手腳冰冷的人特別有幫助，甚至還能在室內降低暖氣使用溫度，兼顧節能與環保。

在眾多冬季外套中，羽絨衣是許多人對抗寒流的首選，但穿法若不正確，保暖力反而會大打折扣。日本自然療法醫師川島朗指出，羽絨衣的保暖原理來自體溫加熱羽絨內的空氣層，若內搭過厚的毛衣，反而會阻礙體溫傳遞，使羽絨難以發揮效果。

因此穿羽絨外套時，內層建議選擇輕薄且貼身的衣物，例如發熱衣或磨毛襯衫，讓熱能順利傳到羽絨層，既暖和又不顯臃腫。若偏好毛衣造型，則更適合搭配大衣或厚實的外套。針織、羊毛等材質本身具有阻隔冷空氣的效果，若再於最內層加上一件貼身打底衣，先產生熱能、再層層封鎖冷風，保暖表現會更加理想。

此外，穿得貼身往往比寬鬆更能留住溫度。衣服與肌膚接觸越密切，熱能循環越有效；反之，過於寬大的衣物容易讓冷空氣鑽入，反而覺得更冷。因此，最內層選擇合身、具保溫功能的材質，再向外疊搭其他單品，才能兼顧造型與實用性。

想要快速提升暖度，暖暖包的使用位置也有學問。專家建議，與其拿在手上，不如貼在肚臍後方的後腰，或肚臍下方約一個手掌距離的下腹部，這些位置與重要器官及穴道相關，一旦暖起來，全身都會感覺明顯升溫，特別適合在寒流或女性生理期時使用。

頭部與頸部同樣是不可忽視的防寒重點，戴上帽子可減少冷風吹拂造成的不適，圍巾則能阻止寒風從衣領縫隙灌入，若再加上手套與厚襪，並讓帽子或圍巾遮住耳朵，即使身處雪國或極低溫環境，也能大幅降低熱量流失，讓整個冬天暖得更安心。



