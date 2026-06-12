衣服越堆越窮？命理師曝「衣櫃3大漏財地雷」：這樣裝舊衣最傷財庫

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衣櫃塞滿衣服、換季衣物裝袋堆在角落，是許多人的日常景象。但在《明星算算鍋》中，東方命理專家詹惟中與西方生命靈數專家艾菲爾卻提醒，衣櫃不只是收納空間，更象徵一個人的財庫與能量場。若長期雜亂無章，不只找衣服麻煩，甚至可能讓自己陷入「越賺越留不住」的惡性循環。

漏財地雷一：衣物未入櫃，垃圾袋堆舊衣

節目中提到，許多人捨不得丟掉舊衣服，習慣用垃圾袋、紙箱以大包小包的方式裝起來，直接堆放在床邊、衣櫃旁或房間角落，會造成居家能量波動不順暢，導致嚴重的漏財問題。

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詹惟中指出，這種做法在命理角度被視為「停滯能量」，象徵過去的東西不願放手，容易讓新的機會與財運進不來，尤其當房間出現大量堆積物時，也容易讓居住者產生煩躁感與壓力。

圖片來源：pexels（示意圖）

漏財地雷二：開放式衣櫃正對床鋪

近年流行的開放式衣櫃雖然時尚，但命理師認為，如果臥室使用的是開放式衣櫃，衣服直接面向床鋪，從床上或房間內，甚至是睡覺時一睜眼就看到大量衣物，容易讓人產生壓迫感，在風水上被視為不佳。

尤其夜晚冷氣、電風扇吹動衣物產生飄動時，在玄學中稱為「鬼影飄」，會讓人產生不安感與心神不寧，更可能影響睡眠品質與安全感，專家建議，若空間允許，可以利用門片、拉簾或屏風進行遮擋，保持視覺乾淨。

圖片來源：pexels（示意圖）

漏財地雷三：衣櫃下層又髒又亂

命理師提出在衣櫃的「上、中、下」三層原則中，底部代表的是「財庫」位置，若衣櫃底層長期累積污垢、破損，或是因為潮濕而發霉，卻沒有及時清理，這會直接損害個人的財庫，影響守財能力。

圖片來源：pexels（示意圖）

衣櫃收納「上、中、下」開運法

為了避免漏財並增旺財運，命理師建議可以依照以下分層邏輯來整理衣櫃：

上層（未來財） ： 可放具備體現個人價值的高單價精品或名牌包、重要物品。

中層（流水財） ： 放置日常工作或活動頻率最高的穿搭服飾，代表目前的現金流。

下層（財庫）： 必須保持乾淨與整潔，若下層堆滿發霉物品、破損鞋盒或灰塵雜物，應立即清理，避免任何污損、霉味，以穩固財富。

整理衣櫃其實是在整理人生！

從心理學角度來看，居住環境與個人狀態本就息息相關，當空間變得整潔，人們更容易維持規律作息與理財習慣。或許衣櫃不會直接讓你變有錢，但一個乾淨有秩序的生活環境，確實更容易讓人做出理性的金錢決策呢～

今天想來點...東方玄學還是西方占卜？

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