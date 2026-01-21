衣服越洗越髒？不用買清潔劑，洗衣機加「這杯」陳年黑垢全吐出

明明衣服剛洗好，穿在身上卻總是覺得癢癢的，甚至聞到一股淡淡的霉味…很多人以為洗衣機天天「清洗」，一定很乾淨，但這其實是家事中最容易被忽略的死角。如果拆開洗衣槽的外殼，你很可能會驚訝地發現，裡面竟然黏滿了像「海苔」一樣的黑垢。

洗衣機長期處於潮濕環境，加上殘留的皮脂與洗劑，這些都容易成為細菌、黴菌的溫床。甚至曾有研究發現，洗衣機棉絮收集袋裡的生菌數高達馬桶530倍！想要解決這個困擾，不一定要花大錢請專人拆洗，只要利用廚房裡最平凡的「這三杯」法寶，就能讓髒污通通吐出來，省下荷包又守護全家人的健康。

只要「這三杯」！天然清潔法讓汙垢全浮現

想要清潔洗衣槽，其實不需要買化學成分複雜的專用清潔劑。白醋、漂白水、過碳酸鈉等居家常備品都能成為洗衣機的清潔法寶。換算下來，每次清潔的成本超省，絕對是精打細算的家計決策者首選。

1.白醋的終極殺菌與除臭

白醋能洗淨洗衣槽的黴菌及黑斑。洗衣槽放滿40至50度的溫水後，加入約250ml的醋，攪拌4、5次，每次攪拌3-5分鐘，再放一晚。第二天再攪拌一次後排乾水，最後用熱水洗淨洗衣槽內側即可。

2.漂白水深層除垢不刺鼻

將氧系漂白水500ml、50g肥皂粉與40至50度的溫水混和，讓洗衣機運轉3-5分鐘後靜置3小時到一晚。過程中你會看到水面上浮起許多像海苔般的髒污，這些就是平時躲在縫隙裡的汙垢。這段過程可以用網子撈除浮出的汙垢，最後讓洗衣機完整運轉一次洗衣形成即可。

3. 過碳酸鈉除黴菌和「海帶」說掰掰

把100g過碳酸鈉兌10L的溫水，用洗衣機清洗模式攪拌5分鐘，再靜置2小時。用網子撈起黴菌髒汙，最後再用洗淨、脫水步驟把水排乾即可。

要注意的是，千萬別在空無一物的洗衣機中使用「小蘇打粉（碳酸氫鈉）」，小蘇打屬於弱鹼性，雖能有效分解油脂與皮脂，是許多人打掃廚房的萬用小幫手，但小蘇打不易溶於水的特性，有可能造成洗衣機軸心、內桶卡死，甚至是讓外殼、內桶的塑膠材質容易老化，損傷洗衣機唷。

遠離皮膚過敏！專家提醒這3個NG行為千萬別做

即便定期清潔了洗衣槽，如果平時的洗衣習慣不改，細菌很快就會捲土重來。許多家長為了守護長輩與小孩的健康，會特別注意飲食，卻忘了每天貼身的衣物才是過敏原的溫床。因此，千萬要小心以下3大NG習慣：

NG 1：衣服洗完後長時間悶在槽內

很多忙碌的上班族習慣早上出門前洗衣服，晚上回家才晾。這簡直是讓細菌在衣服上開派對！建議洗完衣服應在盡速取出晾乾，避免產生難聞的異味。

NG 2：忽略濾網與洗劑盒的清潔

洗衣機的濾網是攔截棉絮的第一線，如果一直沒洗，裡面卡住的髒物會隨水流反覆污染。另外，洗劑盒裡殘留的凝固洗衣精，也是黴菌最愛的落腳點。建議每次洗完衣服後，順手將濾網取下沖洗，並把洗劑盒拉開通風。

NG 3：洗劑量隨心情亂倒

標籤上的建議用量是有科學根據的。過多的洗劑並不會讓衣服更乾淨，反而會殘留在衣物纖維中，造成肌膚乾癢、刺痛，甚至引起濕疹、斑疹、發紅等症狀，引發皮膚過敏；殘留在洗衣機中的洗劑，也會成為細菌、黴菌的溫床！



