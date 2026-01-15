衣架暴抽、關廁所毆妻！惡男家暴還找友助陣 他嗆：要打到她會怕

記者林盈君／台北報導

去年間，梁姓男子與妻子因家中財務發生口角，竟出手毆妻、不但將妻子關進廁所中，還用衣架狂抽暴打，以言語辱罵等，梁男更找來吳姓友人助陣，吳男還出言挑釁「要打到她會怕」，直到梁男的女兒傳訊給外婆求救。員警獲報到場，發現被關在廁所傷痕累累的梁妻，立即送她就醫驗傷。案經士林地院審理，依涉犯《刑法》私行拘禁罪，判處梁男10月、吳男8月。

據了解，梁男因與妻子發生口角，一怒之下竟將其關進廁所，並徒手及持衣架毆打，期間，梁男還找來友人吳男，吳男更是出言挑釁，不但在外對梁妻辱罵，還表示「就是該打、打到她會怕」等語，梁男則持進入廁所施暴，而梁妻一度想逃離，卻被限制關在廁所裡。直到梁男女兒去電向外婆求救，警方獲報後隨即派員趕抵。

員警到場後，2男還一度裝傻，辯稱梁妻不在家等，所幸警方最終發現被鎖在廁所的梁妻，驚見她傷痕累累，全身多處擦挫傷及瘀青。案經法院審理，梁男坦承有出手家暴妻子，但否認吳男有涉案，吳男也辯稱當天自己喝醉，記不太清楚。但法官根據證人證詞及審視各項證據，不採信吳男的說法，認定吳男以言語鼓動施暴，又在警方到場時協助隱瞞被害人行蹤，已構成共同正犯。因此依法判刑，不得易科罰金。

