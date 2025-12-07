衣櫃塞爆、冰箱滿出來！專家揭「3大壞習慣」吞食退休金…很多人都忽略了

衣服價格走低、業者經常促銷，容易消費者產生「便宜就買」心態。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著物價持續攀升，多數家庭憂心退休後的支出恐不只是退休金就能負擔得起，最新調查顯示，日本家庭其實普遍藏有大量「看不見的浪費」，其中1年以上未使用、但仍具二手價值的物品，合計竟高達90兆日圓（約18兆元新台幣），專家對此更直言：「特別是50歲之後，不知不覺壓迫家計的『浪費』會越來越多，今年大掃除時，不妨考慮有些東西應該優先放手了。」

家庭隱藏資產暴增？平均每人「放著逾14萬不動」

根據日本二手交易平台龍頭Mercari的《2025日本家庭沉睡的隱藏資產調查》顯示，日本全國隱藏的資產總額高達約90兆5352億日圓，平均每人的隱藏資產約有71.5萬日圓（約14.4萬元新台幣）。值得注意的是，這些隱藏資產的總額每年都在不斷增加，從2018年首度調查時約37兆日圓，到2021年增至約44兆日圓、2023年約67兆日圓，如今更達91兆日圓，7年來增加近2.5倍。

調查按年齡劃分，隱藏資產最多的是60代，平均達100萬7328日圓（約20.3萬元新台幣），調查分析，這可能是因為隨著年齡增長，累積物品越多。若按物品種類劃分，則佔隱藏資產最多的是時尚用品，佔總比的33.6%，接下來依序為 22.2%的興趣休閒相關物品、21.2%的書籍與遊戲類、20%為家具或家電，以及2.9%美容健康物品。

衣櫃裡的衣服不一定每件都穿過。示意圖／取自免費圖庫pixabay

衣物成最大黑洞！1年買20件「卻有23件完全沒穿」

根據日本環境省統計，日本人每人平均1年會買20件衣服，但1年內完全沒穿過的衣服就有23件。報導指出，衣物單價長期下滑、折扣誘因，也助長消費者「便宜就買」心態，這些都容易讓民眾超量購買，最終堆成「穿不到的衣物山」。

冰箱塞滿也會吞錢！食品浪費每年233萬噸

另依環境省2023年資料，日本家庭食品的年浪費量竟高達約233萬噸，其中4成是「未開封就被丟棄」的食品。專家指出，大部分是因為家庭人數減少後，負責採買的家庭成員仍維持原本的購買量，結果導致冰箱長期累積過期食材，為此建議民眾可更換小尺寸的冰箱、減少日用品與食品囤貨，盡量不靠「收納盒」解決問題，而是「減少購買的物品」，從根本上解決。

冰箱容易堆滿食品。示意圖／取自免費圖庫pixabay

消費經濟專家松崎則子強調，若不把握50歲後的生活轉折點，仍舊維持過去購物習慣，物品只會越堆越多，支出與浪費同步增加：「擁有大量物品不再代表富裕，真正與金錢和平相處，是不再讓隱藏資產持續膨脹」。松崎則子表示，退休人士可將「生活開銷縮至退休前的7成」作為目標，則也應將「擁有的物品量」同樣縮至7成，練習讓家中收納空間，如衣櫃、冰箱、儲藏室中的物品保持7、8成，不僅能讓家裡乾淨舒適，購物慾自然而然也會下降。



