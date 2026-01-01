衣櫃芳香新方法！她分享生活小妙招 網讚：學到了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

許多人為了讓衣服保持香氣，多數會選擇在衣櫃掛上衣物芳香包。近日，有網友在網路上發文分享，只要將衛生棉貼在衣櫃內並噴上喜歡的香水，這樣做的效果和衣物芳香包一樣，貼文一出，引起網友熱議。

許多人為了讓衣服保持香氣，多數會選擇在衣櫃掛上衣物芳香包。（示意圖／Unsplash）

一名網友在 Threads 上發文寫下，「我媽說衣櫃要香，這樣做就好了」，並附上自己將香水噴在衣櫃內的衛生棉上，讓衣服保持香氣。

對此，不少網友在留言區回覆，「我也是這樣耶！」、「學到了」、「好聰明」、「那些沒用的衛生棉終於找到用處了」、「我把衛生棉都送人了，太可惜」、「我也是都這樣欸」、「超級好用～用完就回不去了」。

不過也有網友表示：「還要挑不能太黏的…會殘膠」、「上次衣櫥裡貼護墊噴香水，直男男友不理解說那個是避邪用的嗎？」、「打開你衣櫃會嚇到吧～」、「可是不怎麼美觀」、「護墊感覺會比較美觀些」、「貼起來好醜喔～我無法」。



