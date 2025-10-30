衣沾精油難判有無洗淨 洗衣業者：晾乾勿烘
若衣物沾上油漬，專業洗衣店會用熱水搭配藥劑清除，但業者說，精油成分相對複雜，有時用肉眼難以判斷，是否仍有精油殘留，若丟入烘衣機，可能就會有起火危險，另外自助或專業洗衣店的烘衣機 ，屬於溫度較高的瓦斯型 ，精油燃點又比較低，容易造成燃燒現象！
專業洗衣店店長豆豆說明，處理一般油漬時，他們會用熱水覆蓋髒污區域，再噴灑去油藥劑，約10分鐘後利用蒸氣溶解油脂，最後用水搓洗即可清除。但精油的情況較為特殊，豆豆表示，有些精油是看不出來的，如果衣物上有油或化學藥劑，可以用熱水加上家中常見的洗碗精處理，但建議不要使用烘乾，改用晾乾的方式。由於精油含有的成分相對複雜，加上一般家用洗衣機多使用常溫水，本身就難以徹底洗淨精油，清洗後用肉眼也不易判斷是否還有精油殘留。
開南中學研發組長張丕白解釋，烘衣機的溫度有些相當高，而精油中的有機溶劑燃點較低，因此容易造成燃燒現象。過去已發生多起因烘乾沾有精油的衣物而引發火警的案件。最近新北市自助洗衣店的火災，消防單位也正在調查是否與毛巾殘留精油有關。
豆豆進一步指出，烘衣機底部有加熱棒，毛巾若接觸到可能會燃燒起來。他建議在烘衣前要仔細檢查衣物。特別是近期雨天較多，烘衣需求大增，若擔心沾有油脂類的衣物沒洗乾淨，建議還是以晾乾為主，以免一不小心釀成災禍。
不論是自助或專業洗衣店使用的瓦斯型烘衣機，或是家用的電力型烘衣機，使用時都必須注意易燃物、衣物過載、過熱或濾網堵塞等問題，以確保安全使用。
自助洗衣店火警！ 疑烘衣機內「毛巾」釀災
中元節桃園民眾隨手丟「未熄滅紙錢」險釀塵爆 專家曝正確丟棄方法
台中台玻驚傳窯爐故障！千噸「玻璃岩漿」外洩 高溫1500度無法靠近
電動公車突冒濃煙！「儀表板起火」10乘客疏散 司機急停路邊
