衣物專屬溫度！ 實測「26度穿搭法」抗溫差大

日夜溫差大，讓不少人煩惱該怎麼穿比較好，近期「26度穿搭法」掀起討論，透過計算氣溫和人體最舒適體感溫度26度的差距，再參考不同衣物的專屬「溫度值」，來選出最適合自己的穿搭，簡便又保暖。

早晚溫差大，上班族以多層次洋蔥式穿搭來應戰。（圖／TVBS）

毛茸茸的外套，溫暖又厚實，裡面搭上薄長袖毛衣，最底層還有件發熱衣，面對天氣早晚溫差大，上班族以多層次洋蔥式穿搭來應戰。上班族：「熱的時候就把外套脫掉，外面比較冷就會穿外套出門。」

「26度穿搭法」將各種衣物單品，訂定出衣物溫度。（圖／TVBS）

不過其實有個「26度穿搭法」，近期引發討論，研究發現，26度是最舒服的體感溫度，利用26度去減當日氣溫的公式，算出跟最舒適的體感溫度的距離，並將各種衣物單品，訂定出「衣物溫度」，舉例薄長袖、長褲、長裙是1度，薄外套2度，針織衫、薄毛衣3度，毛帽、圍巾、厚毛衣4度，風衣5度，發熱衣、輕羽絨6度，毛呢大衣7度，羽絨外套、羔毛外套8度到10度左右，就能來挑選合適的單品來穿搭。

人的頭部、頸部容易散熱，最好戴帽子、圍巾保暖。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「我們實際來測試看看26度穿搭法，如果清晨的時候比較偏涼大概13度，跟26度相比就差了13度，這個時候我就可以選擇，穿這樣的大衣（7度），加上裡面的發熱衣（6度）。」也有上班族，選擇裡面穿件薄毛衣，配上外套和連身裙，這樣加起來，以目前的天氣來說，也滿符合26度穿搭法。上班族：「因為我都是通勤就是坐捷運，那進到辦公室以後也都是內勤的，所以我裡面不會穿到太厚，那晚上可能下班比較冷，那外套再穿上去就覺得剛好。」而天氣冷時，專家也提醒，人的頭部、頸部容易散熱，最好戴帽子、圍巾保暖，另外如果手腳容易冰冷，戴手套、穿毛襪，也能有效減少熱能流失。

