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衣索比亞局勢再度陷入緊張！提格雷（Tigray）地區當局於週五強烈否認重啟內戰的指控，並反過來指責聯邦政府試圖尋找開戰藉口。提格雷官員痛批，聯邦政府的指控完全是不實謠言，目的是為了誤導國際社會。

衣索比亞聯邦政府在週四指控，提格雷人民解放陣線（TPLF）的軍隊正準備發動新一波攻勢。對此，提格雷地區副領導人 Amanuel Assefa 接受法新社（AFP）訪問時強烈駁斥，直指這些指控「完全不實」。

Amanuel Assefa 進一步反控，實際上是聯邦政府正企圖對提格雷地區發動戰爭，並試圖透過抹黑提格雷來誤導國際社會，為自己的軍事行動尋找藉口。這場潛在的衝突危機，讓外界擔憂該國好不容易達成的和平協議是否會毀於一旦。

原文出處：衣索比亞內戰恐重燃？提格雷駁斥開戰傳聞反控政府挑釁

本文由AI協作，經編輯審核後發布