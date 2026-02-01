衣索比亞北部衝突再起 英國發布旅遊警告

英國警告，由於地方與政府軍之間的緊張局勢持續，不建議前往衣索比亞北部泰格瑞(Tigray)地區的任何地方旅遊。

位於泰格瑞西部的特瑟姆萊特(Tsemlet)區域近日爆發衝突，鄰近區域阿姆哈拉(Amhara)的武裝力量主張控制該區域，引發外界對地方武裝勢力與政府軍再度陷入衝突的擔憂。

這波戰事已引起聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)、非洲聯盟(African Union)以及歐洲聯盟(European Union)的關切，三方皆呼籲相關各方保持克制。

英國在最新旅遊警示中指出，「鑑於暴力事件再起，建議英國公民避免前往泰格瑞地區所有地區」。

根據與泰格瑞當局關係密切的媒體「迪姆齊．沃揚電視台」(Dimtsi Woyane television)報導，這項警示發布前一天，泰格瑞中部發生2起無人機攻擊，造成1名卡車司機喪生。

約3年前，這個局勢動盪的地區才剛結束一場殘酷戰爭；非洲聯盟表示，衣索比亞政府軍與叛軍泰格瑞人民解放陣線(Tigray People's Liberation Front, TPLF)之間的衝突至少造成60萬人死亡。