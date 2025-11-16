衣索比亞南部爆「馬堡病毒」疫情！至少9人染病 專家：死亡率達80%

非洲國家安哥拉曾爆發「馬堡病毒」疫情，造成200多人喪命。（圖／達志／路透社）

非洲疾病管制暨預防中心15日公告，衣索比亞證實南部地區爆發「馬堡病毒」（Marburg virus）疫情，目前已通報9例病例。據悉，「馬堡病毒」像「伊波拉」（Ebola）一樣，會導致嚴重出血、發燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期為21天，致死率在25%至80%之間。

綜合外媒報導，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）日前接獲通報稱，衣索比亞南部疑似出現出血性病毒，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也確認，當地至少有9名病例。

報導指出，「馬堡病毒」是最致命的病原體之一，此病毒先是從果蝠傳給人類，並在人與人之間因直接接觸感染者的體液或受污染的物品而向外傳播，初期症狀包括高燒、劇烈頭痛、肌肉酸痛和疲倦，許多患者在發病一週內會出現嚴重出血。

目前尚無針對「馬堡病毒」的核准疫苗或抗病毒療法，但口服藥物或靜脈輸液，以及對特定症狀進行治療，可以提高患者的存活機會。

另外，剛果、迦納、肯亞、幾內亞、盧安達、南非、坦尚尼亞和烏干達等非洲國家都曾通報「馬堡病毒」疫情爆發或零星病例。今年1月，坦尚尼亞因「馬堡病毒」造成10人身亡，疫情最終於3月獲得控制。

