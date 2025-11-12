衣索比亞將舉辦COP32 澳土相爭COP31陷僵局

法新社今天(12日)報導，有關明年的聯合國氣候會議舉辦國是澳洲或土耳其還存在不確定性，但2027年的舉辦國幾乎肯定就是衣索比亞這個非洲的外交大國了。

COP32大勢底定

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)10日在巴西城市貝倫(Belem)登場，而COP32舉辦國的消息是在第二天的會議中傳出。

非洲談判小組(African Group of Negotiators)主席穆隆吉(Richard Muyungi)表示，這個小組支持衣索比亞。而COP30的巴西主席國也向法新社證實了非洲的選擇。

由於仍需在會中獲得所有與會國正式批准，因此這還不是正式決定，但這項批准應該只是形式而已。

非營利組織「350.org」的非洲高層人士哈米斯(Rukiya Khamis)說，他們對COP32將在衣索比亞舉辦表示歡迎，並期待能提升非洲的氣候優先議題與領導地位。

聯合國氣候會議是由5大地區集團來輪流舉辦，必須由各集團取得共識來選出主辦國家。這個過程可能引發權力角力。

巴西今年獲選代表拉丁美洲和加勒比海國家主辦COP30，非洲則輪到2027年，由衣索比亞擊敗奈及利亞成為舉辦國。

COP31陷入僵局

在2027年COP32主辦國等待正式核准之際，明年度的COP31主辦國花落誰家仍陷入僵局。

澳洲希望在阿得雷德(Adelaide)舉行並擁有更多支持，但土耳其拒絕讓步放棄為安塔利亞(Antalya)爭取。

這兩國都屬於「西歐與其他國家」類別。

目前談判仍在持續中，而且必須在貝倫作出決定，否則COP31將根據默認的設定，在位於德國柏林的這個聯合國氣候變遷(UN Climate Change)總部舉行，而這類僵局將是聯合國氣候會議史上前所未見的。