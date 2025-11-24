衣索比亞火山時隔萬年噴發 農畜業恐慘

▲ 衣索比亞一座已休眠逾1萬年的火山，23日突然噴發，高聳的火山灰煙柱直上天際。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 位於衣索比亞東北部、一座長期休眠的火山，23日發生噴發，火山灰柱直衝天際，高度達9至14公里，相當壯觀。據了解，此次為這座名為「海利古比」（Hayli Gubbi）的火山在人類有紀錄以來首次噴發，在那之前已沉寂約1.2萬年。

根據《美聯社》報導，海利古比火山罕見的壯觀噴發，吸引數千人遠觀，該火山位於衣索比亞東北部、阿法（Afar）地區，距首都阿的斯阿貝巴東北約800公里，靠近厄利垂亞邊境。

史密森尼學會全球火山計畫（The Smithsonian Institution’s Global Volcanism Program ）表示，海利古比山在「全新世」時期（Holocene）沒有已知的噴發紀錄，全新世始於大約1.2萬年前、上一個冰河時期的末期。密西根理工大學的教授卡恩（Simon Carn）也確認，該火山自冰河時期結束以來尚未噴發。

在休眠約1萬年後，海利古比火山突如其來的噴發，將高聳的火山灰柱送入大氣層，火山灰並向葉門、阿曼等鄰國方向飄移。

當地政府正在監測潛在的航空風險，並建議居民盡量避開火山灰降落區。不少居民都表示，聽到巨響，感受到地震甚至是衝擊波。

當地官員賽義德（Mohammed Seid）透露，雖然目前沒有造成人員或牲畜傷亡，但他擔心可能會對當地畜牧業造成經濟影響：「許多村莊都被火山灰覆蓋，導致牲畜幾乎沒有食物可吃。」

