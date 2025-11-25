衣索比亞火山沉睡1.2萬年首度噴發！火山灰直竄14公里 居民驚呼「像被投炸彈」

衣索比亞沉寂1.2萬年首度爆發。圖／翻攝自X @theinformant

衣索比亞東北部一座休眠1.2萬年的哈伊利古比火山（Hayli Gubbi volcano），上週日（23日）首度噴發，火山灰竄升14公里高空，直接越過紅海，蔓延到葉門、阿曼等周邊國家。當地官員指出，此次長達數小時的火山噴發，導致鄰近的阿夫德拉村被火山灰覆蓋，沒有造成人員傷亡，不過恐對當地畜牧業造成嚴重損害。

根據《衛報》、《美聯社》等外媒報導，衣索比亞阿法爾州（Afar）哈伊利古比火山，位於厄利垂亞（Eritrea）邊境，距離衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）約804公里，在沉寂1.2萬年後，於23日上午首度噴發。

當地官員賽義德（Mohammed Seid）表示，該火山先前沒有噴發紀錄，此次突然噴發，雖然並未造成人員傷亡，不過許多村莊都被火山灰覆蓋，導致牲畜幾乎沒有食物可以吃，嚴重衝擊當地經濟。

一名當地居民阿卜杜拉（Ahmed Abdela）回憶，當時突然傳來一聲巨響，隨後感受到一陣衝擊波，彷彿被投了一枚炸彈，接著便有大量的煙霧、灰燼席捲而來。他也說，附近村莊為著名旅遊景點，截至昨日，仍不少遊客、導遊受困其中。

法國圖盧茲火山灰諮詢中心（Toulouse VAAC）也記錄了此次火山噴發，在當晚通報噴發已停止，殘留的火山灰約在3000公尺高度。

專家表示，該座火山海拔約500公尺，位於東非大裂谷內，此次噴發瞬間造成14公里的火山灰柱，火山灰雲也飄向葉門、阿曼、印度，以及巴基斯坦北部。

密西根理工大學（Michigan Technological University）火山學家兼教授卡恩（Simon Carn）在Bluesky網站上證實，哈伊利古比火山「沒有全新世噴發的記錄」，此次噴發顯得相當罕見。



