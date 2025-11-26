衣索比亞火山1.2萬年首噴！ 灰飄4500km至印度 影響飛機航班

東非國家衣索比亞的「海利古比火山」，在休眠近1萬2千年後首次噴發，火山灰直衝天際，甚至一路飄了超過4500公里，飄向印度及巴基斯坦，擾亂當地航班運營。至於印度空污問題越來越嚴重，部分地區連日的空氣品質，已經達到「嚴重汙染」等級。

衣索比亞休眠超過1萬年的「海利古比火山」首度噴發。（圖／達志影像美聯社）

海利古比火山爆發，滾滾火山灰不斷竄上天空。這座位於衣索比亞東北部阿法地區的火山，於當地時間23日噴發，這是有紀錄以來的首次活動。火山灰雲的影響範圍之廣令人震驚，甚至一路飄了超過4500公里，遠達印度和巴基斯坦，造成航班大亂。旅客表示，他們的班機被延後數小時，原因是天候因素使飛機無法安全降落。

印度航管機構已對多家航空公司發出示警，包括印度航空在內的航空公司都有航班因此延後或取消。亞的斯亞貝巴大學地科與天文學研究所地震學系教授Ataly Ayele表示，如果航線上發生火山爆發，就可能會對飛機造成危險，因為空氣中會有燃燒產生的物質。衣索比亞專家也指出，雖然這次只是小規模噴發，但火山灰的影響不容小覷。

印度理工學院大氣科學中心主任Sagnik Dey強調，近15年來，印度的污染問題愈演愈烈。儘管火山灰不是印度空污的主要原因，但印度的空氣污染狀況確實越來越嚴重。全國多個監測站的空氣品質指數連續幾天都在400以上，處在「嚴重」污染等級，許多民眾持續遇到呼吸困難的問題。

放眼望去，印度大城市籠罩在一片霧濛濛的景象中。即使沒有遠從非洲飄來的火山灰影響，由粉塵、焚燒垃圾、廢氣等空氣微粒組成的霧霾，依舊嚴重影響著印度的空氣品質。面對這一嚴峻情況，印度當局正持續著手改善空氣品質問題，希望能為民眾創造更健康的生活環境。

