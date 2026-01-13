「衣起把愛傳下去」公益競標 義賣助罕病

跨界送暖！徐若瑄領軍攜手罕見疾病基金會、Yahoo拍賣 發起「衣起把愛傳下去」公益競標。（圖：罕見疾病基金會提供）

長期陪伴罕見疾病病友與家庭的「罕見疾病基金會」，多年來持續投入罕病醫療協助、家庭支持與照護服務，陪伴病友走過漫長且艱辛的生活歷程。在歲末寒冬之際，基金會攜手長期公益夥伴徐若瑄 (Vivian)，於Yahoo拍賣發起「衣起把愛傳下去」公益義賣活動，吸引更多社會力量關注罕病議題。此次公益義賣由Vivian擴大號召，集結演藝圈舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如與陳怡蓉共6位藝人，捐出55件珍貴的表演服與精品私服，即日起至1/18將於Yahoo拍賣進行公益競標活動，本次義賣所得扣除管銷成本後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，將星光化為實際支持，為全台近2萬個罕見疾病家庭，提供實質的醫療與生活援助、注入長期陪伴的力量。

罕見疾病多為慢性且複雜的病程，病友與家庭在診斷、治療與日常照護過程中，往往面對龐大的醫療負擔與長期心理壓力。罕見疾病基金會長期關注病友需求，透過醫療補助、社工關懷、生活支持與病友倡議等多元服務，陪伴病友在不同人生階段獲得必要的支持，也成為許多家庭在困境中最穩定的後盾。身為基金會長期公益夥伴之一，憑藉溫暖歌聲與強大行動力感染無數歌迷，徐若瑄自2004年起便在Yahoo拍賣創立「IRON V明星二手商品」公益帳號，長年將自己的二手衣物義賣捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，成為她多年來以正能量回饋社會的行動力。這條公益路一跑就是22年，從早期親自從日本扛回三、四十箱宣傳服、私服，到如今已建立成熟的拍賣義賣模式，至今累計捐出的衣物已超過5,000件，成為演藝圈中長期且穩定的公益行動。

集結6位藝人、55件星光單品 義賣所得將捐予罕病基金會，協助醫療照護

本次「衣起把愛傳下去」公益活動即日起至1/18 在Yahoo拍賣正式登場（https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y5369350298 ），共計6位藝人捐出55樣珍貴單品參與競標。亮點包含徐若瑄2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件。徐若瑄表示：「每一件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」誠摯邀請大眾共同參與，一起把愛傳下去。透過Yahoo拍賣的透明競標機制，讓粉絲的收藏行為直接轉化為病友的醫療補助。本次義賣所得扣除管銷成本後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，持續投入病友醫療協助、家庭支持與照護服務。