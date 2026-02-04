衣食父母沒搶到 吳宗憲「臭男人 巡迴演唱會」霸氣宣布3/28再唱一場寵粉！

【警政時報 司徒／臺北報導】「LOCAL KING（本土天王）」吳宗憲宣布即將於2026/3/29（日）晚間18：00於「台北國際會議中心TICC」舉辦「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，日前消息公布後，瞬間讓海量粉絲抱怨不已，紛紛對他喊：「場地真的太小了！」，一度讓最寵粉的憲哥，瞬間變成最不寵粉的憲哥，果不其然，啟售日當天一開賣，不到兩小時便宣布SOLD OUT，面對還有不少粉絲沒能買到票，即使行程忙碌，吳宗憲始終心心念念這件事，表示無法看到「衣食父母失望的臉」，因此霸氣宣布加場，「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，確定將於2026/3/28（六）PM19：00於「台北國際會議中心TICC」再唱一場！

左起-鹿希派、吳宗憲、葛兆恩。(圖/東西文娛、星樂全球 提供)

除了謝謝支持，吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」。多次公開表示，觀眾跟歌迷是自己的衣食父母，吳宗憲面對不管大場還是小場演唱會，他的態度一樣認真，更承諾會帶來最棒的舞台，吳宗憲說：「現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心，唱出所有歌迷最愛聽的歌。所以我一定會讓你們聽到最想聽的歌，來我的演唱會，就是要值回票價，大家都不虛此行！」。

2026/3/28（六）PM19：00於「台北國際會議中心TICC」舉辦的「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，票價共分為NT.3980元、NT.3280元、NT.2680元、NT.1880元與愛心席NT.1990元，啟售時間為2026/2/27（五）PM12：00於KKTIX網站及全台全家便利商店。更多「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」活動訊息，詳情請上「星樂全球」官方FB查詢。

