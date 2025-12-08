表兄弟放沖天炮害2車燒如廢鐵 父母連帶賠60萬

今年大年初一晚上，有一對兄弟檔在基隆正濱漁港邊放沖天炮，造成2輛汽車起火燃燒。（圖／東森新聞）





今年大年初一晚上，有一對兄弟檔在基隆正濱漁港邊放沖天炮，造成2輛汽車起火燃燒。雖然少年否認犯案，但法官看了監視器及相關證物，發現施放的炮竹掉進汽車前導水槽引發火災，認定少年和他父母得連帶賠償兩部車60萬，對此我們找到少年父親，表示判決不合理，認為有折舊，怎麼會判賠這麼高，事發至今讓他很抑鬱，兩名少年也覺得難過。

熊熊大火不斷燃燒，火焰吞噬整輛轎車，黑煙狂竄天際，場面相當駭人，這是發生在今年1月基隆市中正區一處土地公廟旁，一對表兄弟檔貪玩，過年期間大年初一，就放沖天炮燒毀別人家的車，被法院判賠60萬，他們的父母也得連帶賠償。

廣告 廣告

附近住戶：「家長也很無奈，小孩到處亂跑，你要去哪裡找，連帶責任也沒辦法。」

當時監視器拍下，就是這團火光，將休旅車燒個精光，到現在過了快要一年，現場路面石頭上，還留有燒焦痕跡。

受害車主（2025／01）：「剛剛反正就有人在放鞭炮，放煙火什麼的，（有懷疑是鞭炮引起的嗎？），應該是，我是剛剛收到電話，說什麼車燒起來，所以才跑出來的。」

兄弟檔表示，是將沖天炮放置小平台上點燃，否認往汽車方向施放炮竹，但監視器顯示，當天晚上9點22分33秒，少年施放的沖天炮往起火車輛方向飛行，9點22分35秒的時候，炮竹掉進車輛前方導水槽，隨即冒出火花，過了20秒還延燒到另一部車，加上當時車子是靜止熄火狀態，沒有短路或異常情形，消防研判炮竹引起火災可能性大，車主向父母求償72萬，後續法院判，2名少年及父母一共6人，賠60萬元，他們倆也得在假日生活輔導，要他們記取教訓。

少年父親：「我對這判決不是覺得很合理，折舊價是在29萬．30萬左右，過年到現在很抑鬱，不知道怎麼賠，他們（少年）自己也難過啊。」

原來當時車主有找車商鑑定，因此判賠毀損車輛的中古價60萬元，這回少年貪玩，要讓他們知道毀別人愛車，不是燒完就沒事。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

合歡山武嶺狂放沖天炮 民眾站武嶺亭險被射傷

市場怪男拿沖天炮 3發亂射炸街 民眾驚嚇：又是他！

獨家／跨年亂放「沖天炮」 燒光社子島河堤200平方公尺草地

