表兄弟放炮釀火燒車 父母遭判連帶賠償60萬

記者林俊華、蘇意凡／基隆報導

今年過年大年初一晚上，基隆發生火燒車意外，一名朱姓少年與表弟放鞭炮時意外燒毀路旁2輛車，其中一名車主提告求償，基隆地院審理後，認定2名少年行為與車輛損害具因果關係，判決2名少年及其父母須連帶賠償60萬元。

一對表兄弟放鞭炮時意外燒毀路旁2輛車。

大火熊熊燃燒，黑煙猛竄，兩輛轎車陷入火海被燒到只剩骨架，這場火警意外發生在今年大年初一的夜晚，一場火燒毀兩台車，同時也讓兩個家庭陷入愧疚自責當中。

兩輛轎車被燒到只剩骨架。

當事家長：「從過年到現在都是很壓抑、很抑鬱，不知道要怎麼賠，他們（少年）也都對我們父母親很抱歉。」

家屬與一台車主達成和解賠10萬元，但另一台車主提告求償72萬元。

兩台車毀了，家屬和其中一台車主達成和解賠10萬元，但另一台車主提告求償72萬元，基隆地院審理結果出爐，委託車商鑑定後，少年及家屬得賠60萬元，判決一出家長無法接受。

當事家長：「我們的法扶律師有大概算說他現在那台車的折舊價格，應該是落在29到30萬元左右，我是覺得那個賠償的金額，希望還可以再調解一下。」

開庭審理狀況。

雙方開庭時，朱姓少年曾表示沒挑選特定目標，律師也主張炮竹是朝海洋方向，絕非火警主因。但法官指出起火點正是在後方車輛，當時車子處於熄火狀態，沒短路等異常情形，現場也沒發現廢棄菸蒂，再者根據監視器比對，少年是9點22分引燃沖天炮，2秒內車輛起火燃燒，不到30秒火勢延燒兩車，認定少年燃放炮竹釀災可能性大，判賠60萬元，少年父母也要負連帶賠償責任。

非當事律師吳恆輝出面說明。

非當事律師吳恆輝：「關於未成年也就是未滿18歲，他造成別人的損害，那在法律上來說如果他的父母有管教監督的責任，那父母也需要一起連帶賠償。」

事發一年後，火燒車痕跡依然留在現場。

事隔快一年再回到事發現場，地面還有燃燒痕跡，一場意外背上數十萬賠償金，對於少年與家長無疑都是沉重一擊。

不良行為，請勿模仿！

