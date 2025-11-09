表定下班只是參考？診所被控「壓榨式排班」 助理怒離職：證據已準備好

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

遇到老闆加班費不給，要如何解決呢？一名診所助理發文控訴，自己在一間小型診所擔任正職，每天工時約7小時，幾乎一週都要上班，9月份甚至加班將近5小時。但到了發薪水時，老闆娘卻以「你有時候提早下班」為由，將加班費全數「抵銷」，完全不打算給她，讓原PO氣到當天直接離職。

遇到老闆加班費不給，要如何解決呢？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，診所表定工時為上午9點到中午12點、下午2點到6點，實際上常因工作量而拖延下班，而老闆娘口頭上總說：「你是正職，事情做完才能回去。」她因此在9月加班約290分鐘，10月也再加了近150分鐘。

然而，到了領薪水時，老闆娘卻表示：「有時候下午沒病人讓你提前回家，那些就拿來抵你加班啊。」甚至補上一句：「沒有做到 8 小時不算加班。」讓原PO當場傻眼。

她補充，診所醫生脾氣暴躁、容易對助理發火，甚至曾出現與助理及女病人「肢體接觸」等不舒服情形，加上診所內燒香拜拜、氛圍詭異，「我當天就離職了。」

貼文曝光後，網友群起痛批，「保留所有打卡證據問勞工局，反正妳都要逃了，檢舉它就當善事一件，然後把這件事發在脆，流量會更高」、「收集證據湊齊後離職去檢舉」、「請勇敢檢舉我在職時，檢舉了N次，當然都匿名有一兩次成功啦！被資遣後，馬上再去檢舉高薪低報，這罪證確鑿沒問題還有勞工局申請調解討錢，只差後悔沒去告他們惡意資遣」

