表彰川普傑出貢獻 華盛頓甘迺迪藝術中心更名

華盛頓甘迺迪藝術中心，將正式更名為「川普-甘迺迪中心」，以表彰他的傑出貢獻。（請聽AI報導）

以在世總統的名字，為重要文化場館重新命名非常罕見，但甘迺迪藝術中心董事會經過投票，一致通過更名案。白宮說明，川普過去拯救這棟大樓，無論對於財務改善以及聲譽的提升，具有傑出貢獻。

不過，川普早就出手，進行人事整頓，今年稍早更換甘迺迪藝術中心董事會民主黨成員，更親自擔任主席。

甘迺迪藝術中心於1971年啟用，位於美國華盛頓特區波多馬克河岸，以1963年遇刺身亡的甘迺迪總統命名，如今建築物名稱加入川普名字，分析指出好大喜功的他，想要在美國首都留下個人印記。

川普對於領袖崇拜工程躍躍欲試，繼在白宮大興土木、蓋千坪宴會廳後，也打算在林肯紀念館附近，蓋一座仿效巴黎凱旋門的大型獨立門，更直言蓋這座地標就是為了我。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）