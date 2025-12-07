表彰救災幕後英雄 天壇攜手陶藝大師致贈感恩壺

翁國禎大師手作100支感恩壺，每件作品獨一無二。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首廟天壇今日攜手陶藝大師翁國禎舉辦「天公賜福．感恩贈壺」活動，將100支象徵感恩與祝福的感恩壺，致贈協助救災的幕後英雄。翁國禎特地送上近1公尺高的感恩壺《龍頭水注》予天壇典藏。

南市14區區長及近60位救災慈心單位代表分多梯次上台領授感恩壺，翁國禎手作100支感恩壺，每件作品獨一無二，象徵著社會對救災英雄的肯定與敬意，民政局長姜淋煌出席見證。

翁國禎表示，為表達對玉皇上帝護庇台灣風調雨順、國泰民安，特地捐贈珍藏35餘年捨不得變賣的《龍頭水注》，高82公分、寬46公分、腹圍廣達146公分，巨作施作程序極為繁複，窯燒過程失敗率高，裝飾構圖更需精巧到位；在壺頸下方兩側有龍首與龍尾，近壺底處有雙龍環抱，整體壺深色呈土黃，為五色龍鍾之至尊，正符應玉皇上帝至高無上之神格。

廣告 廣告

翁國禎說，台電人員、國軍將士、鏟子達人自動自發投入救災，個人感動之餘，製作小小作品贈予救災英雄與善心人士。

天壇副董事長卓永崇說，台南與花蓮相繼遭受重大風災，許多基層人員及社會各界默默投入救援、物資協助與重建工作，為感謝他們在艱難時刻守護家園、帶來希望，感謝翁國禎大師將珍藏的作品《龍頭水注》贈予典藏，天壇回贈一字匾以表達對翁大師藝術成就與義舉的崇高敬意。

陶藝大師翁國禎作品《龍頭水注》。(記者王姝琇攝)

台灣首廟天壇攜手翁國禎大師舉辦「天公賜福．感恩贈壺」活動，表彰幕後英雄。(記者王姝琇攝)

陶藝大師翁國禎(左1)致贈《龍頭水注》珍藏作品給天壇。(記者王姝琇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝

