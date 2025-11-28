表情破防名場面／宋柏緯男分男捨不演了 告五人誰在偷臭揪原凶

宋柏緯（左）看向振永（右），滿眼都是情意，敲碗兩人原地「gay婚」！李沐妳可以下去了。（推）

韓星振永跨海演出愛情電影《那張照片裡的我們》，和李沐、宋柏緯上演三角戀。想不到兩男因拍戲培養深厚感情，是把女主角李沐放在哪？（手心拍手背）宋柏緯笑說：「我應該是要愛上賢英（李沐戲中角色）的，但有一幕我看著振永的側臉，覺得真的好帥，一度有點小錯亂。」就連振永在戲中脫衣療傷，宋柏緯也忍不住走心，「我應該要看他的傷口，但我只看到兩塊胸肌…」這種進退兩男的曖昧情愫，腐女小編最愛了。（手比愛心）貪「腐」集團一起看起來～

告五人誰在偷臭揪原凶

告五人成員雲安（右起）、犬青、演員江齊不約而同掩鼻，是誰在偷臭…？（望向唯一沒有動作的哲謙）（誤）

廣告 廣告

人氣樂團「告五人」為電影打造主題曲，首度入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，3人又期待又緊張，直言非常想得獎，「因為是第一次，很重要。」這港覺我懂，小編的第一次也是醬…第一次採訪啦，別想歪。雲安放話，若得獎要送出代言手機100支，這「給小賀」（氣魄好）！不過下一秒他聽到總價要300萬元，立刻改口：「再想想好了，怕大家胃口被養大。」喂～查哺郎只剩一張嘴，金價母湯～（搖食指）犬青妳說對吧？

更多鏡週刊報導

表情破防名場面／裴斗娜靈舌出洞羞羞臉 安心亞高能眼技太抓馬