表情破防名場面／裴斗娜靈舌出洞羞羞臉 安心亞高能眼技太抓馬

「社恐專業戶」裴斗娜意外出現這張俏皮吐舌照，也算是另類的表情管理失控吧？

韓星最愛發動愛心攻勢，不過身為大I人的韓國影后裴斗娜，要她飯撒（粉絲服務）可能比要她的命還難～裴斗娜首次來台出席金馬影展大師課，一上台立刻掛起經典的冷感撲克臉，她自曝有「舞台恐懼症」，「只要站在大家面前都會害羞，但站在攝影機前，反而會感到很幸福。」這就是所謂的演員天命吧？那小編的天命就是許光漢了，光是站在他面前就覺得全世界充滿粉紅泡泡。（←又花痴沒藥醫）

安心亞高能眼技太抓馬

安心亞（右）不愧是《全民最大黨》女丑出身，「眼」技超浮誇der～左為孫淑媚。

安心亞和阿Ken緋聞傳了這麼多年，到底什麼時候要認愛啦？全民都在敲碗，連一起演出電影《陽光女子合唱團》的陳意涵，也忍不住跟著八卦起來，還加碼爆料拍戲時因為安心亞的關係，「吃了好多次（阿Ken家的）甜甜圈！」嚇得安心亞瞬間表情失控，瞪大眼撇清：「沒有啦！只有一次而已！」還澄清自己吃甜甜圈沒有特權，也是乖乖排隊買。哪個店員這麼白目，老闆娘還認不出來？（戳太陽穴）

更多鏡週刊報導

表情破防名場面／宋柏緯男分男捨不演了 告五人誰在偷臭揪原凶