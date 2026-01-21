表態不會切割郭信良！陳亭妃：挺憲派要找出氣筒大可不必

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

即將挑戰台南市長的民進黨立委陳亭妃昨(1/20)拜訪挺憲派的台南市議長邱莉莉等23席議員，但並未簽署「切割前台南市議長郭信良協議」，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，把個人因素放進聲明，很離譜也沒水準，陳亭妃是對的。陳亭妃今日回應，若走到某個階段就被要求切割誰，那自己的政治溫度何在？挺憲派要找出氣筒真的是大可不必。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲，資料照

民進黨台南市長初選上周進行電話民調，最終陳亭妃以2%左右的差距，擊敗競爭對手、立委林俊憲，於初選民調勝出，預計民進黨將在今日正式提名陳亭妃。

陳亭妃昨赴台南市議會拜會邱莉莉等23位原本支持林俊憲的議員，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃留下一句「OK啦」而後離去，邱莉莉則表示，陳亭妃未簽署3點協議保證，對此感到遺憾。

23位議員簽署的協議保證如下：

1.秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。

2.不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。

3.大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

民進黨台南市議會黨團總召李宗翰說，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但沒有簽署聲明；邱莉莉指出，很遺憾沒有完全達成共識，陳亭妃除了部分口頭承諾外，沒有連署。

陳亭妃稍早接受網路節目《齊有此理》專訪表示，在地方上有些議員彼此有衝突，就會認為對方不好，郭信良是安南區的議員，就在她的立委選區，自己一路來參選立委，他就是自己地方上其中一個支持力道，所以到底希望她切割的意思是什麼？是因為郭有官司嗎？但綠營內很多人也有官司。

陳亭妃說，自己今天走到這，一路有很多人支持，若她走到某個階段，就被要求切割誰，那自己的情感跟政治溫度何在？何況這次初選，郭信良毫無參與，所以現在又要找個對象當出氣筒嗎？大可不必。

針對外界質疑郭信良在背後操盤一事，陳亭妃表示，這場初選中，自己無論去到哪，大家都有手機拍照，所有的選戰規劃，都是她自己安排，這都不需要隱瞞。

