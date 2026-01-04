表態不會脫黨參選 林岱樺提1前提：民進黨參選制度須公平

民進黨高雄市長擬參選人林岱樺表示，只要黨內初選制度公平，就沒有脫黨參選的選項。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨立委林岱樺昨（3）日出席高雄市長初選提名政見會時，被問及是否承諾不會脫黨參選，因未在限時內正面回應，引發部分綠營支持者質疑，擔心若初選由其他人勝出，恐出現脫黨參選的變數。對此，林岱樺於政見會後接受媒體聯訪時補充表示，只要黨內初選制度公平，就沒有脫黨參選這個選項。

林岱樺2025年2月因涉助理費案接受檢調調查時，曾高喊「政治干預司法、司法干預初選」，相關發言一度引發政壇高度關注。當時政界人士分析，若民進黨廉政會對其作出停權等處分，導致無法參與黨內初選，恐衝擊其參選高雄市長布局，甚至引發選票分裂的風險，對綠營整體選情不利。

加上先前「正國會」人士林佳龍、王義川、卓冠廷等人曾在社群平台發文力挺派系成員林岱樺，卻引發輿論反彈，後續也未公開站台，使外界更加關注林岱樺在黨內的動向與下一步布局。

對此，林岱樺指出，團結不該只是一個口號，而是一個結果，不會脫黨參選是一定的，只要參選制度公平，就沒有脫黨參選的可能，沒有這個選項。

林岱樺也強調，她負責任地提出政策，並非將中央或地方資源視為個人政績，認為作為首長必須撇開意識形態與藍綠分別，專注於解決市民的問題。她感性表示，打拼要靠自己，至於表現的分數會交給市民打，最終的結果則交給「天公伯」。

