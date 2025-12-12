表態不該傷害助理！蔣萬安被問何時打給陳玉珍 反問：要打給卓榮泰嗎

記者陳思妤／台北報導

蔣萬安被問何時打給陳玉珍，反問林延鳳要打給卓榮泰嗎（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍要修法將助理費除罪化，公費助理補助費交由立委統籌運用且「免檢據核銷」。對此，台北市長蔣萬安今（12）日表態，不應該傷害助理權益，自己會找機會打電話給國民黨團總召傅崐萁以及陳玉珍反映。不過，對於何時要打電話，他則反問民進黨台北市議員林延鳳，要不要打給行政院長卓榮泰，要卓執行財劃法。

蔣萬安今天赴台北市議會接受市政總質詢，民進黨台北市議員林延鳳詢問，國民黨立委提出不用檢附收據，將助理費匯到民代戶頭，甚至具體寫出是列為民代薪資一部分，是否支持？蔣萬安皺著眉頭說，有看到相關報導，不清楚實際他們提案的文字內容，「但我覺得不應該傷害到助理權益，應該確保應有權益」。

廣告 廣告

林延鳳追問，所以不支持修訂的內容？蔣萬安連連點頭並強調，當然，相關勞健保要確保助理權益，助理工會都有提出訴求，應該要落實進行。林延鳳又問，所以很明確是不支持陳玉珍提的版本？蔣萬安也點了點頭。

林延鳳接著說，大家對蔣萬安期待很高，蔣萬安之前在立法院當立委時也很關心勞權，應該負責跟黨內立委還有總召溝通，說自己不支持，要求撤回提案，不應該傷害助理，願不願意擔任溝通角色？蔣萬安也表態，如果有機會，願意跟黨團還有立委表達立場。

不過，林延鳳直呼，電話拿起來可以溝通，不用飛鴿傳書，難道沒有傅崐萁跟陳玉珍的電話？蔣萬安回應，「有啊！所以我會來找機會反映，我今天在這邊也公開講，我的態度、立場非常明確」。

面對林延鳳追問，什麼時候要打給傅崐萁跟陳玉珍？還是現在打？蔣萬安則回應，現在總質詢，會找時間，那議員有卓榮泰的電話嗎？要跟他說財劃法要執行喔。林延鳳不滿說，不要問A答B。

蔣萬安則又說，要不要承諾會打給卓榮泰？請他執行財畫法，「我說了我會聯繫」。林延鳳回應，市長不要跳針，這招沒用，打電話有那麼難嗎？不然就是放羊的孩子。蔣萬安回應，不要雙重標準，「我說我會連絡，妳會不會聯絡？」

蔣萬安強調，自己會打電話，「妳要不要打給卓院長？」這是台北市的權益，不要雙重標準，請打給卓榮泰，不要違法違憲，不要踐踏台北市民權益。兩人吵成一團，最後林延鳳怒轟，「你剛剛講那些只是讓大家看到你的傲慢而已啦」。

更多三立新聞網報導

今天艋舺青山宮靈安尊王生日！慶典讓整個萬華「動」起來了 你去了沒？

簡舒培喊話雙城論壇別當「龜孫子」 蔣萬安嗆：這3個字留給大議員

雙城論壇主題曝！分論壇談「科技醫療」 北市府4原則：雙城好兩岸好

雙城論壇27、28日登場 梁文傑提醒北市府「聚焦市政交流」等3件事

