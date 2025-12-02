表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會尚未徵召拍板2026年台北市長人選，現在包含壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、不分區綠委沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人都被點名，而綠委王世堅也成為外界矚目可能會參選的候選人之一。不過，王世堅今（2）日接受資深媒體人黃光芹專訪肯定回答「完全不可能」，不僅親曝原因，更指出自己心中首選有「這3人」，相關內容也隨之曝光了！

王世堅今日接受資深媒體人黃光芹主持節目《中午來開匯》專訪；就民進黨台北市長人選議題，黃光芹問王世堅是否會變成「馬英九第二」，也就是事前講上百次不選，但後來被勸進下才參選。

對此，王世堅肯定回答「完全不可能」，因為民進黨內人才濟濟，包含他先前一直推薦行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄3人都是首選，也是非常優秀的人才。

同時，王世堅也說，民進黨也向其他黨一樣，讓最強的人出來選，不要打輸了再怪兵器不好，而且現在選對會的提名小組針對好幾種情況正在分析，「不會是我啦！因為我都已經表態不選，他們不會考慮我」。

不過，王世堅提到，由於自己是228與白色恐怖受難家屬，而加害人則是蔣家；當父祖輩被受害到他這一代，竟然又輸給蔣家的下一代，「如果輸給他（蔣萬安）會對不起父親與祖父外，也對不起所有228跟白色恐怖的受難家屬」。

針對自己推薦的人選的鄭麗君，王世堅認為，若鄭麗君出面選舉的話勝算一半；他也認為，鄭麗君先前在關稅議題上一直沒有機會，向全體社會談努力的過程，而他自己多次前往行政院聽取會報，鄭麗君更在中常會也做金檢說明，因此知道對方含辛茹苦，為關稅談判竭盡心力。

王世堅進一步說，鄭麗君不僅學經歷豐富、學養俱佳且才貌雙全，而且個性很好會傾聽不同意見後，趕快尋求解決方法，更重要是鄭麗君被交代事情使命必達，若沒完全至少還會有報告給提出問題的民眾，「這樣很適合當地方首長」。





