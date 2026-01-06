表態了！彰化縣議長謝典霖晚間證實「我不選縣長」

國民黨籍的彰化議長謝典霖，今晚表態了，不僅要把議長做好做滿，還要繼續選縣議員，繼續坐穩議長寶座。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕到底選不選縣長？國民黨彰化縣議會議長謝典霖今晚在縣議會接受媒體聯訪時，明確表示他不選縣長要選縣議員，並繼續爭取議長連任。至於姊姊、身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯的選擇，這個要問謝衣鳯本人！

媒體問謝典霖今年選縣長嗎？謝典霖停了一下回答說，「就像黨主席一樣」他不見得會走到最後，只是拋出議題引起重視，沒有參與選舉用旁觀者的角度，看事情比較公正客觀，就像他之前說要選黨主席時拋出內閣制的議題掀起討論。

媒體進一步反問謝典霖，「下筆直接寫議長今年不選縣長，我們可以這樣寫嗎？」謝典霖毫不猶豫說，「可以！」

彰化議長謝典霖今晚在縣議員接受媒體聯訪，首度明確表達不選縣長，就是要選縣議員，爭取議長連任。(記者張聰秋攝)

國民黨彰化縣長提名人選備受矚目，立委謝衣鳯(前台左3)與胞弟、現任議長謝典霖(前排右3)都有意參選，兩人同台比鄰而坐但全程幾乎零互動、無交談。(資料照，記者陳冠備攝)

