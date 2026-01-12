表態了？新北藍營議員公布馬年春聯 藏「川」字引聯想

國民黨籍新北市議員陳偉杰今（12）日公布 2026 馬年春聯設計，引用北宋文豪蘇軾《遊徑山》詩句「勢若駿馬奔平川」，其中「川」字疑也呼應2026年新北市長選舉，被聯想表態挺台北市副市長「李四川」。（新北市議員陳偉杰提供）

國民黨籍新北市議員陳偉杰今（12）日公布 2026 馬年春聯設計，因應明年為馬年，今年特別以「馬」作為核心意象，引用北宋文豪蘇軾《遊徑山》詩句「勢若駿馬奔平川」，描寫駿馬奔馳於平坦大道之上，象徵新的一年行事順暢、前路開闊。其中「川」字疑也呼應2026年新北市長選舉，被聯想表態挺台北市副市長「李四川」。

陳偉杰表示，馬年象徵行動力與前進的力量，而「奔平川」更進一步傳達「快而不亂、順而不阻」的狀態，正是多數民眾在面對變動環境時，對新年的共同期待。因此選擇這句詩作為春聯主軸，希望大家在新的一年，不只是努力向前，更能走在相對平坦、安心的道路上。

據了解，此春聯也讓不少民眾聯想到成語「一馬平川」，認為除了新年祝福外，似乎也隱含更深層的象徵意味，例如象徵陳偉杰表態「挺李四川」，為新北市政布局增添想像空間。

對此，陳偉杰表示，春聯的本意仍是祝福民眾新年順遂，詩句本身具有豐富的文化與文字層次，能引發不同解讀也是其魅力所在。他強調，無論如何詮釋，最重要的仍是市政能否穩健推進、地方服務是否真正落實。

陳偉杰表示，新的一年，期盼新北市與北海岸地區都能如同駿馬奔平川般，方向清楚、步伐穩健，在平順之中持續向前，迎向更安心、也更光明的未來。

