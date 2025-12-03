表態了！綠營台南初選白熱化 阿扁罕見出手挺「這位」：守住賴清德本命區

前總統陳水扁表態力挺陳亭妃參選台南市長。 圖：翻攝陳水扁臉書

[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉剩一年多時間，不過民進黨已積極為明年地方選舉進行佈局。其中，嘉義縣、台南市、以及高雄市部分民進黨將辦理初選，而在台南部分，立委林俊憲、陳亭妃都有意爭取明年台南市長提名。出身台南的前總統的陳水扁今（3）日突然表態，發文表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主聖地的最後一塊拼圖，似乎意有所指表示力挺陳亭妃。

陳水扁表示，繼2022年10月9日、2024年5月12日之後，陳亭妃近期第3次接受他訪問，訪談節目將於12月7日早上10點上線。陳水扁指出，陳亭妃將分享，她如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票、等同阻斷國民黨第一位女市長人選；接著，又成為「謝龍介天敵」，5戰5勝，令外界好奇再戰2026能否完勝？

她提到，陳亭妃是台南市長最新民調第一名，對於當選有信心，但不敢掉以輕心。他接著又寫到，「期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主聖地的最後一塊拼圖，保住總統賴清德本命區，進而使其連任總統」。陳水扁也談及陳亭妃的市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。

陳水扁還透露，陳亭妃還分享了「與台南市民的約定書—市政白皮書」，涵蓋五大觀光軸、科技三軸、以及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。陳水扁轉述，陳亭妃認為孩子是城市的未來、教育是國家的根基，透過「教育實現美景」，讓孩子贏在起跑點，使家長不再為托育煩惱，能安心工作。以及照顧長者，65歲免繳健保費；另還有台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？

