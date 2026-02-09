表態了！蔣萬安：「林宅血案」是全體社會的痛、應該尊重家屬

記者陳思妤／台北報導

電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，在網路上引起拒看抵制。對此，台北市長蔣萬安今（9）日表態，「林宅血案」是全體社會的痛，應該尊重家屬的感受，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

「林宅血案」是台灣歷史的慘痛事件，1980年2月28日，林義雄因美麗島事件遭到起訴，軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。

然而，電影《世紀血案》翻拍這段慘痛歷史，卻沒有獲得林家同意，相關爭議持續延燒，台北101董事長賈永婕也發文喊話，「當權者，請給大眾一個交代」，當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對，現在的當權者請讓真相離大家越來越近。演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、Junior（韓宜邦）、夏語心都在社群平台發文道歉，徐琨華也發出聲明致歉，並宣布即刻暫停參與《世紀血案》所有後製工作，並承擔外界所有指教。

蔣萬安今天上午出席南港區115年度市長與里長有約活動，受訪時被問到此事，他表態，「林宅血案」是全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

至於傳出鄭習會將在3月登場，蔣萬安說，兩岸交流要秉持對等、尊嚴、善意、互惠。

