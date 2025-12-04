表態參加新北初選！議員問何時請辭 李四川笑：你還沒請我不會這麼早走

記者楊士誼／台北報導

台北市副市長李四川3日接受資深媒體人黃暐瀚訪問，首度鬆口將參加黨內初選，表態「新北市民原則上認為我該承擔，我也不排斥，初選要我登記，我也會去登記」。民進黨北市議員林世宗今（4）日質詢時問李四川，此事是否屬實？李四川則說「我沒有宣佈啊」；至於何時會請辭進駐新北市？李四川則笑著說「你還沒有請我，我不會這麼早走」。

黃暐瀚在節目上直接詢問外界最好奇的問題「要不要參選新北市長？」。李四川鬆口，如果有初選，他當然會參加，「新北市民原則上認為我該承擔，我也不排斥，初選要我登記，我也會去登記」。他更表示「我當然要參加初選」，甚至黨內初選完，若藍白合還要與民眾黨合辦初選，他也會參加。

林世宗質詢時問，李四川已經宣布參選新北市長，訊息是否屬實？李四川表示「我沒有宣佈啊」，他說，是節目主持人問他，如果自己還是黨的秘書長，看這個民調會叫誰去選。林世宗接續問，是否心中確定要參選新北市長？李四川則說，主持人提的題目，自己是就那題目做答覆。

林世宗隨後表示，心中有定數就好，如果李四川要參選新北市長，自己給他恭喜與祝賀，但這次市政總質詢恐怕就變成李四川的畢業典禮，李四川何時準備請辭，進駐新北市？李四川則笑著說「你還沒有請我，我不會這麼早走」。林世宗說，要去新北市給予祝賀，但台北市還有很多重大案件需要李四川交代清楚後再去參選，比如輝達進駐、台智光案、地面師詐騙案等，李四川要交代、交接清楚後再離開台北，李四川也回應「這個沒有問題」。

