表態參選台中市長 江啟臣：以具體行動服務市民

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方選舉，國民黨繼立委楊瓊瓔宣布參選台中市長後，立法院副院長江啟臣14日也在豐原宣布，將參選台中市長。他說，台中是他的家，為家鄉服務，不只是他從政的初心，更是他此生的榮幸，將爭取黨內提名，更會以具體行動來展現為台中服務。

近日江啟臣陸續在豐原廟東商圈、高鐵特區、一中商圈等處，掛上賀年看板。他表示，以「駿馬啟新程，躍進旗鑑城」，不僅是祝福所有市民，新的一年有新的開始，同時這也是他對台中未來的願景。

「讓台中從幸福城奔向旗艦城，成為亞洲新核心、世界新都心。」江啟臣表示，台中市在盧秀燕市長近8年的努力建設，今天不但是六都，更是全國第二大城，全台宜居首選。他表示，盧秀燕打造「幸福台中」，未來他要將台中打造為台灣的「旗艦城」，讓台中成為國家的門面、亞洲的明珠、全球的焦點。

江啟臣強調，台中是他的家、他的故鄉，更是栽培他、孕育他的土地，為家鄉服務，不只是他從政的初心，更是他此生的榮幸。從他決定返鄉參選民代起，就一步一腳印，不停準備、不斷努力，就是要讓台中更好、讓市民更幸福。

江啟臣也感謝一路栽培、鼓勵和支持他的市民，看到市民對他的期許與期待，他責無旁貸，現在就是我實踐對台中承諾與願景的關鍵時刻。身為國民黨員，他會全力以赴爭取黨的提名，更會以具體行動來展現為台中服務、實現願景的決心，全力爭取台中市民的支持，成功延續國民黨在台中的執政。

照片來源：江啟臣辦公室提供

