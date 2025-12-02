表態參選台中市長！黨內意見不同 麥玉珍：願意站出來是感恩這個政黨

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨立委麥玉珍日前表態要參選台中市長，但黨內意見卻不同，黨主席黃國昌也回應指任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度評估；麥玉珍則怒回「沒有缺資格」，今(2)日又冷靜下來發文曝3點心得分享，表示不管是支持還是反對都有道理，自己都接受也認真思考。

麥玉珍昨(1)日發文表示，最近看到一些新聞、評論，她想很坦白說一句「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。

廣告 廣告

麥玉珍認為，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，自己也不是遇到壓力就退縮的人。「我沒有缺資格」，機會是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事，台中是多元、有力量、有故事的城市，她不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。坦言願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力，喊話願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用自身故事，陪台中一起走向更大的舞台。參不參選不是現在的重點，重點是她一直都在做事，也會一直做下去。

不過，面對麥玉珍的二度表態，民眾黨台中市議員江和樹直言，民眾黨不會提名她，表示是選台中市長，不是菜市場的市長。麥玉珍則表示「謝謝所有關心及愛護麥麥的朋友及家人，不管是支持還是反對，都有他的道理，麥麥都接受也認真思考，非常感恩」。

麥玉珍也分享3點心得，提到「有機會我就勇敢爭取，因為改革不能等、也不能靠喊口號」、「團結不是說別人，而是大家一起把事做好、互相成就」、「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨」，希望大家再給意見及支持，並在文末用hashtag標記總統賴清德、行政院長卓榮泰、立法院長韓國榆、前民眾黨主席柯文哲、現任民眾黨主席黃國昌。

原始連結







更多華視新聞報導

想選台中市長「黨內不挺？」 麥玉珍：爭取參選為何不可？

麥玉珍表態選台中市長 江和樹勸「麥鬧」首選是黃國昌

代母出征？ 應曉薇愛女買早餐給小草 被問參選回「沒想法」

