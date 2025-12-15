表態參選台中市！ 江啟臣知名度高 楊瓊瓔基層實力強

台中市 / 綜合報導

2026台中市長選舉，立法院副院長江啟臣與同黨立委楊瓊瓔，都表態爭取參選。江啟臣是4連霸立委，具備全國知名度，而楊瓊瓔則是從政超過30年的政壇老將，地方基層實力雄厚，隨著江啟臣正式表態爭取市長大位，國民黨陣營究竟由誰出線，引起關注。

這一場台中市立老人復健醫院開幕，立法院副院長江啟臣與同黨立委楊瓊瓔都出席，兩人同框互動很冷，最近台中市的動土、廟會活動，幾乎都會看到他們兩個同時出現，互相都要搏版面的意味濃厚。

兩人的政治互動，最有意思的是這一場，國民黨主席鄭麗文到台中，楊瓊瓔全程跟緊緊，江啟臣則由太太劉姿伶代為出席，沒想到劉姿伶致詞完，廟方人員公開祝賀江啟臣當選。

廟方人員說：「(預祝)江啟臣在明年，順利當選台中市長，好不好，給一點掌聲啊。」當天晚上，楊瓊瓔就拋出震撼彈，表態要角逐台中市長！江啟臣一直沒有回應這件事，持續了17天，才公開說也要選2026，立法院副院長江啟臣說：「我們還是最重要，用我們的行動，來展現我們服務台中，還有實現我們願景的決心。」

江啟臣是四連霸立委，又當上立院副院長，擁有全國知名度，而楊瓊瓔 當過兩屆立委，中間曾經被素人洪慈庸逆轉過，但這一屆又搶回來，基層實力相當雄厚，兩人票距相差，從2024立委選舉來看，江啟臣拿下8萬8651票，楊瓊瓔則是10萬6306票，都超過五成得票率。

市議員(國) 邱愛珊說：「江副院長他的風度，學識，涵養，專業度，國際化，專業度，他有他的企圖心，楊瓊瓔委員從23歲參與政治，從省議員，從基層，一路到現在的立法委員。」

至於台中市長盧秀燕傾向哪一位？最近的活動中，可以看出盧秀燕經常帶著江啟臣出席，但楊瓊瓔又曾是她的副市長，直接表態挺誰都尷尬，隨著2026市長選舉升溫，藍營內部和基層都很關心由誰出馬，認為應該要盡快確認人選，全力輔選。

