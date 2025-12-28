表態參選彰化縣長 謝衣鳯：盼整合黨內聲音和基層期待

雖彰化謝家有諸多考量，但國民黨立委謝衣鳯今（28日）也宣布爭取黨內提名，盼能整合黨內競爭者聲音及基層民眾期待。（圖/翻攝自謝衣鳯臉書）

明年彰化縣長選戰，民進黨選對會日前已拍板由立委陳素月參選，國民黨則仍懸而未決。雖彰化謝家有諸多考量，但國民黨立委謝衣鳯今（28日）也宣布爭取黨內提名，盼能整合黨內競爭者聲音及基層民眾期待。

現任彰化縣長王惠美任期已滿，國民黨內除了謝衣鳯為接班有力人選，工策會總幹事洪榮章、現任縣府參議柯呈枋也都有意爭取提名。近日有黨內人士指出，謝家在彰化「縣長、議長只能擇一」，而謝家經過衡量，保議長的機率較高。

不過藍營高層也坦言，謝衣鳯確實是有力人選，而若謝衣鳯不選縣長，其他人選要扳回一城，就會更加辛苦。目前除了謝衣鳯以外，洪榮章、柯呈枋都不具全國知名度；且從民進黨僅將謝衣鳯列為假想敵來看，目的就是要邊緣化洪、柯兩人，讓兩人變為「二軍」，最後無論是誰出線，都會比較好打。

而如今彰化縣選戰局勢也再有變化，謝衣鳯今表明，經過長時間的思考，及聽取眾多支持者聲音，她願意挑戰成為2026國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者聲音及基層民眾期待，共同改造彰化，讓彰化持續進化。



