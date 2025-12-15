表態參選！台中5熱區路口掛看版 江啟臣：全力爭取黨提名

台中市 / 綜合報導

2026台中市長選舉，藍營呼聲最高的立法院副院長江啟臣，近期在高鐵特區、七期重劃區等鬧區重要路口都掛起賀年看板，展現布局市長選戰的企圖心，被問到是否布局市長選情，昨（14）日晚間他正式表態要參選台中市長，全力爭取黨內提名。而同黨要爭取市長的立委楊瓊瓔，也表示接下來會陸續掛上看板，增加曝光度。另外民進黨的市長參選人何欣純則說，可能是同黨立委楊瓊瓔表態參選，帶給江啟臣壓力，才會搶先掛上看板。

立委(國)江啟臣說：「很多人都在講2026這些等等的，我相信我不會讓大家失望。」國民黨內呼聲最高的立法院副院長江啟臣，針對2026台中市長選舉到底選不選，過去他始終沒有鬆口。

但昨（14）日晚上在豐原的耶誕活動上，江啟臣終於表態，立委(國)江啟臣說：「對市民來講，我必須用具體的行動，來展現我服務台中，實踐願景的決心，對內來講，我身為一個黨員，當然也一定會爭取黨內的提名。」

強調會全力以赴爭取黨內提名，江啟臣終於宣布要挑戰台中市長選舉，但在這之前似乎早有端倪，在台中高鐵特區，就能看見江啟臣的看板，除了這裡，包括西屯的七期、北屯的一中、大坑，還有他的立委選區豐原廟東，也通通能看到，看板位置大多都跨出他的選區，而且設置在車流量大的重要路口，加上江啟臣，不斷積極跨區和議員成立聯合服務處。

歌手翁立友說：「台中市民心中的『only you』，就是江啟臣。」連翁立友出席活動，都拱江啟臣是台中市民的only you，布局市長選戰，企圖明顯。

同黨爭取市長提名的立委楊瓊瓔，也開始要掛看板搶曝光，立委(國)楊瓊瓔說：「每年在歲末年終，也都會掛上大型的賀年看板，今年也不例外。」

民進黨的市長參選人何欣純，積極跨區參與地方活動，和議員舉辦耶誕音樂會，立委(民)何欣純說：「(江啟臣)搶先掛看板可能是，因為有楊委員(楊瓊瓔)宣布要參選台中市長，他們黨內開始有競爭。」

何欣純隔岸觀火也不敢鬆懈，接下來也會和更多議員，合辦座談、親子文化活動，走入基層社區傾聽民意，藍綠陣營人馬跨區布局，都提前暖身。

