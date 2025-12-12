表態參選？被問「擔任基隆市長想改變什麼」 童子瑋給答案
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
民進黨秘書長徐國勇近日對外透露2026年基隆市長選戰已經有「非常棒的人選」，且1月初前就會由身兼黨主席的總統賴清德親自宣布，引起各界揣測。近期頻頻被點名的可能人選、基隆市議會議長童子瑋接受《鋒燦傳媒》節目「真鋒對決」專訪，對於是否參選基隆市長，首度鬆口回應。
隨2026年地方選舉將至，民進黨選舉對策委員會率續公布各縣市長徵召人選，而基隆市至今尚未拍板參選人。曾被譽為「基隆史上最年輕議長」的童子瑋形象清新，在黨內呼聲高，但至今仍未對外鬆口表態。這回上節目，原本設定「輕鬆的基隆在地印象」主題，未料主持人楊皓如開門見山就問「是否參選基隆市長」，童子瑋一度語帶保留，強調「基隆一定是採用徵召方式產生」，甚至要「大家繼續猜下去」。
不過楊皓如絲毫不買單，當童子瑋談到自己「參與政治就是享受每一天」、「很enjoy這個氛圍」的人格特質時，楊皓如話鋒一轉直問「意思就是不管未來面對什麼挑戰，你都樂意接受？」未料，童子瑋也大方回應「怕熱就不進廚房」，表示自己若怕挑戰，當初就不會參選議員，而這也是童子瑋首度較為明確表態參選意願。
不僅如此，當楊皓如「加碼」追問童子瑋「若擔任基隆市長」最想改變的現況，童子瑋也不假思索地回應「第一優先是交通、改善大家通勤的品質」。童子瑋解釋道，許多基隆人在台北市工作、就學，但基隆尚未有雙北市的便捷捷運路網，而只是靠客運、開車往返大台北地區，「通勤時間還多處於塞車狀態」，因此希望優先想辦法縮短市民通勤時間。
童子瑋從自身基隆成長經驗談起，「我這個世代有許多人在台北讀書、留在台北工作」，這些「南漂人口」必須提早1小時起床、排隊等車，回到家也近半夜，「我如果真的有這個機會或命運（當選市長）的話，應該想辦法第一優先解決基隆市的交通問題」。對於童子瑋的動機與交通藍圖，連楊皓如都忍不住感嘆「難怪你在38歲就可以當上議長」。
在「真鋒對決」專訪中，童子瑋對於基隆市政願景侃侃而談，針對各區觀光廊帶、農業發展的規劃方方面面細緻闡述，儼然有「準候選人」的架式，不僅如此，童子瑋也不藏私分享自己最愛的在地美食、景點口袋名單，難掩其對於基隆的熱愛。隨著基隆市長謝國樑近日因基隆河油汙染事件引發爭議，各界觀望耳目一新的競爭對手出線，而徐國勇口中的「非常棒人選」，或許從童子瑋對於基隆市政的願景與熟稔中，已呼之欲出。
