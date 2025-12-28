表態參選2026彰化縣長！謝衣鳳：我願意挑戰

2026年彰化縣長選舉，民進黨徵召立委陳素月出戰，外界關注國民黨會由誰出馬。國民黨立委謝衣鳳今天（28日）表示，經過長時間的思考，同時也聽到眾多基層的聲音，她願挑戰成為國民黨的彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者和基層的期待。

國民黨立委謝衣鳳表態願意參選下屆彰化縣長。（圖／中天新聞）

關於彰化縣長選戰，在藍營內部，謝衣鳳呼聲極高，另外，彰化縣政府工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋也展現強烈企圖心。國民黨主席鄭麗文日前表示，將按照制度處理人選，未來會為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才。

民進黨徵召立委陳素月參選彰化縣長。（圖／翻攝陳素月臉書）

不過，地方上認為，若謝衣鳳選縣長、謝典林續任議長，姊弟同時掌握行政權和議會，恐引發地方勢力不滿，外界也認為這是謝衣鳳遲未表態參選縣長的原因之一。甚至，有媒體報導，因擔憂反彈聲浪太大，謝家可能優先考慮保住議長。

國民黨立委謝衣鳳。（圖／翻攝謝衣鳳臉書）

不過，謝衣鳳今天表示，「經過了長時間的思考，以及聽到了眾多基層支持者的聲音，我願意來挑戰成為 2026 國民黨彰化縣的縣長候選人，並且整合黨內的所有競爭者的聲音以及所有基層民眾的期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。」

