表態台灣是國家遭辱罵、掉工作 夢多看淡續挺：變窮也沒關係

日籍男星夢多（大谷主水）在台居住超過20多年，常大方表達對台灣的喜愛和立場，不僅公開表態「我個人認為是台灣是國家」，在網路上遇到激進言論，也會直球回擊，不過，他今（16日）坦言曾因表態掉工作，但也強調，變窮也沒關係，仍會堅定支持台灣就是國家。

夢多今（16日）發文指出，在表達意見後遭許多留言洗版辱罵，過去也曾被威脅過、甚至遭廠商退掉工作，他表示，雖然失去蠻多錢，但同時也有許多人支持，他也強調從未談及中國人壞話，甚至自己的中國朋友人都很好。

夢多表示，明白身處演藝圈不談政治會比較好發展，但自己是個愛台灣的日本人，且對台灣有說不完的感謝，因此即使少賺錢也沒關係，他仍會繼續選擇表態，「謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變」，對於遭退的工作則相當看淡。

日前有網友揚言要總統賴清德滾出「中國台灣」，夢多直球留言反嗆：「你要不要去看醫生？」對話引來台灣網友大讚，他也曾在Threads公開表態自身立場，「我個人認為是台灣是國家」，也期望台日繼續友好，陸續發表不少挺台言論。





