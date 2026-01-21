表態拒簽「切割郭信良」！陳亭妃質疑沒互信：民進黨是不是很多要切割？

民進黨中央召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，賴清德、陳亭妃。廖瑞祥攝



民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，贏得初選的立委陳亭妃昨（1/20）日拜會議長邱莉莉及民進黨團，黨團祭出三點協議保證，陳亭妃拒簽。對此，陳亭妃今（1/21）受訪表示，如果依照清廉、勤政、愛鄉土，那民進黨籍也有很多人我是不是也要切割？她又在提名記者會回應，「人要怎麼切割？一個個體跟個體要怎麼切割？」基本上議員有什麼需求跟她說，她絕對全都答應，但是應該不用簽下這三個字，「這個好像已經互信程度就不同。」

陳亭妃昨拜會台南市民進黨議會黨團，黨團提出「2026民進黨勝選共同聲明」，包含三點協議，第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人，但陳亭妃未簽名。

陳亭妃中午在專訪說，「清廉、勤政、愛鄉土，這絕對是，可是如果今天用這個，說要去切割誰，我相信我沒那個能力去切割哪個個體，如果依照清廉、勤政、愛鄉土，那民進黨籍也有很多人我是不是也要切割？你的定義是什麼？」

陳亭妃認為，「如果因為這個切割，那是不是人家會反問我，請問民進黨裡面也有要切割的？那我怎麼回答？」

陳亭妃今下午出席高雄市長、台南市長、嘉義縣長提名記者會，媒體問及會因為一個人而不惜與黨內的人決裂嗎？會為黨內的團結而簽嗎？陳亭妃表示，其實可能大家都不了解，在昨天的整個狀態，其實大家看內容，基本上清廉、勤政、愛鄉土，這個絕對沒有任何可以所謂談論，或是劃上折扣的一個空間，它是絕對一定要這麼做的。

陳亭妃表示，因為在整個的一個簽署的過程，「我們昨天去的時候我們非常好意，然後到了現場，然後突然遞出了這個所謂的聯署書」，相信這幾位提名人應該也沒有碰過這個狀況。

對於切割郭信良，陳亭妃說，「我要問的是，那人要怎麼切割？一個個體跟個體要怎麼切割？」而且所謂的勤政、清廉、愛鄉土，如果用這個標準，那如果下一個人反問她說，那她是不是要跟誰也切割？請問她要怎麼回答？

陳亭妃認為，在互信的狀況之中，就是大家大步向前，且大家都擺在第一條，其實大家應該可以看看第二條，這其中有所謂的不能幫其他黨派的助選，其實昨天在現場，就有無黨跟其他黨派在現場，「那如果我簽了，是不是我不能幫他們站台？」

陳亭妃說，媒體都只會取想要取的部分，她相信今天用這個比較正式的方式跟大家報告，自己在很多的場合已經說了，「我們黨團未來的正副議長，絕對是民進黨籍」，這個部分在很多的訪問當中就已經對外說清楚。

陳亭妃直言，「如果單看一份聯署書，所有的議員都聯署了，然後等待你簽署，我相信這個可能在很多的候選人身上從來沒有發生過」，自己會了解他們的想法，她也說基本上他們有什麼需要、有什麼需求跟她說，「我絕對全都答應，但是應該不用簽下這三個字，這個好像已經互信程度就不同。」

